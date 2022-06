Extendieron la prisión preventiva al intendente acusado de abusar de mujeres

La Justicia extendió la prisión preventiva domiciliaria del intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, procesado por abuso sexual contra tres mujeres y denunciado por varios hechos similares.



Se trata de Ángel Fabián Constantino, jefe comunal de Gilbert, quien tomó licencia con goce de haberes a casi 10 meses de haberse conocido la primera denuncia.



El juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, dio lugar al pedido de la Fiscalía y extendió la prisión preventiva domiciliaria por 60 días más, a partir de este sábado cuando vencía la prisión preventiva anterior.



La fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, precisó que, además de esas causas, Constantino también está acusado de exhibicionismo a otra mujer, y otros casos de actitudes similares, aunque no se pueden iniciar causas judiciales ya que no está tipificado en el Código Penal como delitos.



"Lamentablemente no llega a ser ni delito de exhibición obscena ni abuso sexual", explicó, aunque será tenido en cuenta "como testimonio" en estas causas.



Por eso, el intendente en licencia, enfrentará un juicio por tres hechos de abusos sexuales simples y con acceso carnal, donde podría recibir una pena de más de 10 años de prisión.



Constantino también afrontará otra causa por lesiones leves, luego de haber golpeado a otro trabajador municipal.



"Esto nos da un panorama de su personalidad y de su forma de manejarse con las mujeres: con conductas sexuales sucesivas, intimidación, y acoso, porque cuando ha tenido la oportunidad con sus compañeras las ha tocado", indicó Cedrés a Télam.



En el marco de la ley nacional y provincial de violencia laboral y de violencia de género, la fiscal logró obtener el testimonio de seis personas, logrando así "desarticular la situación de miedo, porque trabajan en el municipio".



La fiscal señaló que el intendente no puede "acercarse ni tener contacto con la víctima, ni su domicilio, ni sus padres, que era la medida del principio pero que violó y que por eso fue detenido", agregó.