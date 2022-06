Video: Atraparon un ñandú que andaba corriendo por las calles de Oro Verde

La noche de este miércoles y la mañana de jueves no fue una más en la localidad entrerriana de Oro Verde, donde los vecinos fueron testigos de un insólito episodio: un ñandú corría por las calles, veredas y patios, hasta que la Brigada Paraná pudo atraparlo. Parte del camino que recorrió el animal fue relatado por quienes fueron testigos de su raid.Según confirmaron fuentes policiales, después del llamado al 911 en el que se alertó de la llamativa situación, un móvil de Comisaría Oro Verde, observó al ñandú en la esquina de Las Torcacitas y Las Totoras, muy cerca de un barrio de casas nuevas.Tomó intervención personal especializado de la Dirección Rural, quienes luego de realizar distintas maniobras y con la ayuda de los vecinos, lograron reducir y capturar al ejemplar, poniéndolo al resguardo en un sitio adecuado.Asimismo, desde la fuerza se informó que "el animal estaba muy asustado y permanecerá en cuarentena, para luego, paulatinamente reinsertarlo en un lugar adecuado a sus necesidades".En ese sentido, se resaltó la importancia de no tener animales salvajes como mascotas: “No son animales para tener en una casa". De acuerdo a algunas averiguaciones realizadas en la localidad, se pudo establecer que el animal habría escapado de una casa, donde un hombre lo tenía como mascota, a pesar de no ser considerado un animal doméstico, sino de la fauna silvestre. Su tenencia en cautiverio está prohibida por Ley Nacional de Protección de la Fauna.