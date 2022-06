Chocó con otro vehículo tras “morder” el cantero central: importantes daños

El accidente ocurrió en la tarde de este miércoles, en Avenida Monseñor Rosch, en la entrada de Concordia.



El conductor del auto que fue chocado fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia.“Mi amigo es quien fue trasladado al hospital, antes de que lo llevaran me comentó que la camioneta mordió el cantero, se cruzó y se le vino encima. Él trato de esquivarlo pero no pudo”, indicó un hombre que llegó al lugar a socorrer a quien se trasladaba en el VW Gol Trend., por el tirón que recibió con el cinturón de seguridad, pero estaba bien”.Por su parte,relató a: “Perdí el control y choqué de frente con el otro vehículo. No vi el aliviador que estaba en el frente, lo impacté, empecé a girar y cuando acordé lo choqué de frente al Gol Trend. No sé qué me pasó, capaz me desorienté, me encandilé; fue en cuestión de segundos”. El conductor del rodado, Joaquín Duarte, quien desencadenó el accidente agregó que llegaba a Concordia “desde Salto (ROU), a conocer un poco la ciudad”.