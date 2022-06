Crimen de Lucio Dupuy: elevaron a juicio oral causa contra la madre y su novia

La Justicia de La Pampa elevó a juicio oral el caso de la muerte de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes. Las acusadas son la madre del chico, Magdalena "Magui" Espósito Valenti, y su novia, Abigail Paez.Los fiscales Máximo Paulucci, Marcos Sacco y Verónica Ferrero a anunciaron hoy que finalizaron la investigación del hecho."La teoría del caso es la que se viene sosteniendo, la hipótesis tiene una expectativa punitiva de máximo que implica perpetua", dijo el fiscal general, Paulucci."Hay evidencias y pruebas que son suficientes para considerarlas autoras del hecho", remarcó Paulucci respecto al rol de las dos imputadas. Según explicó, cuentan con más de 50 testigos para sostener la acusación.Ramon Dupuy, el abuelo del chico, contó que la noticia le generó "un poco de alivio", aunque también le removió la bronca y la indignación que le produjo el brutal ataque."Fuimos los primeros que nos enteramos de la elevación a juicio, pero tambien nos enteramos que se han abierto sumarios internos y después del juicio se verá qué pasa con la gente que hizo la vista gorda", dijo en diálogo con el canal TN, al ser consultado sobre los docentes y médicos que no advirtieron de los golpes previos que sufrió Lucio."Esperamos que les den perpetua y no salgan nunca más. La Justicia ya nos falló cuando nos sacó a Lucio; esperamos que esta vez no falle", agregó haciendo referencia al momento que en un fallo les quitó a la familia paterna la tenencia del nene y ordenó restituirlo a la madre.Lucio Dupuy fue asesinado la noche del 26 de noviembre de 2021. Abigail Páez, la novia de la madre, lo llevó a la posta sanitaria en brazos, vomitando sangre y con convulsiones. Dijo que un ladrón había entrado en su casa. Cuando lo llevaron al Hospital, ingresó muerto.La autopsia reveló que el nene tenía lesiones, mordeduras y quemaduras padecidas anteriormente, como también evidencias de abuso sexual.El informe de la pericia psicológica y psiquiátrica de los dos acusados arrojó sentían que el niño "interfería" en su relación, según confirmaron las fuentes consultadas por Clarín.Además, los peritos sostuvieron que las dos mujeres son imputables: comprenden la criminalidad de sus actos y tienen "aversión" a los hombres. Además, detectaron "rasgos perversos" en la dos.