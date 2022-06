Futbolista sufrió fractura de tabique: evalúan las sanciones para el agresor

Paraná Futbolista agredido sufrió fractura de tabique y hundimiento de fosas nasales

Un futbolista de 17 años de edad sufrió una feroz agresión el pasado domingo durante el partido que disputaba con su equipo, Unión Agrarios Cerrito, frente a Juventud Sarmiento de Hasenkamp, en cancha de este último, en el marco del torneo Sub 17 de Paraná Campaña.Producto del golpe de puño en la cara, Augusto Reyes padeció fractura de tabique y hundimiento fosas nasales, por lo que iba a ser intervenido quirúrgicamente este martes en la capital entrerriana.Puntualmente, sobre el episodio de violencia registrado el pasado, destacó que “debemos brindarle una contención al chico lastimado esperamos que se recupere bien, y también debemos pensar en el otro jugador, no podemos acusarlo ni culparlo sin fundamentos debemos ser muy cautos”.Además, detalló que “el tribunal de disciplina actuará de la mejor manera, acorde a la situación,” e informó que aún no se saben cuáles serán las sanciones que le aplicarán al jugador, “creemos que serán la semana que viene el joven tiene que realizar un descargo y demás, es todo un proceso”.“Debemos escuchar a los deportistas, saber que pasó y ahí determinar, es un tema álgido y la única manera de solucionar los problemas es abordándolos de poco”, cerró.