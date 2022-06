Detienen a ginecólogo acusado de abusar sexualmente de pacientes en consultorio

La policía de Corrientes detuvo al ginecólogo acusado de abusar sexualmente de pacientes en su consultorio, luego de que una jueza de instrucción penal ordenara su prisión preventiva inmediata tras agravar el procesamiento, informaron fuentes oficiales.



El ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse fue detenido en la División Metropolitana de la policía de Corrientes por orden de la jueza Josefina González Cabañas, quien lo procesó por abuso sexual gravemente ultrajante.



"El hecho denunciado habría ocurrido el día 26 de mayo de 2021 en el consultorio médico donde la victima asistió a una consulta ginecológica con el imputado", informó el Poder Judicial de Corrientes.



Dahse, de 56 años, había declarado en diciembre y fue beneficiado con una eximición de prisión en el marco de una causa que se tramitó en el Juzgado de Instrucción 4 de Corrientes, a cargo de Leandro Andrés Maciel.



Sin embargo, otra víctima se presentó en el Juzgado de Instrucción 3 de Corrientes, atendido por González Cabañas, quien determinó agravar el encuadramiento penal, dictar el procesamiento y ordenar su inmediata detención por riesgo de entorpecimiento o fuga, explicaron fuentes del caso.



La magistrada sostuvo su decisión en dos fundamentos principales como la "gran relevancia" del testimonio de la víctima, según escribió en el fallo, así como al informe psicológico sobre la denunciante.



Según explicó la abogada querellante Sofía Domínguez Briceño, el caso pasó al Juzgado 3 luego de que "el Juzgado 4 declarara la incompetencia por conexión subjetiva y tratarse de un delito más grave el que tramita" la jueza González Cabañas.



El caso contra Dahse, quien se desempeña además como médico auditor de la obra social oficial del Estado correntino, había trascendido en 2021 luego de que una víctima lo acusara en redes sociales por un abuso cometido en su consultorio, el que cerró con llave luego de suministrarle a la víctima un medicamento que la durmió, señala Télam.



Los relatos de expacientes del hombre son muy similares: "el abuso ocurrió en el marco de la consulta ginecológica, con un trato amistoso de su parte, más que cordial. Generaba una situación de deuda por parte de las víctimas, que cuando se veían en esta situación se sentían culpables. Muchas no denuncian. Piensan que si no hubieran tenido ese trato con él eso no hubiera sucedido. Eran todas jóvenes al momento del hecho, de 18, 19, 20 años. Algunas cuentan que las durmió. Las anestesió con medicamentos y en ese marco realizó los abusos", describió Domínguez.



Si bien son más de 20 las mujeres que dicen haber pasado por este drama, sólo tres denuncias fueron efectuadas. "Están en contacto entre ellas. No todas se atreven a exponerse a pericias, a declarar, a las preguntas de la defensa, al descreimiento. Es muy traumático."