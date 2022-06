Habló por primera vez acusado de matar a su familia en Ramallo: “soy inocente"

El caso

A casi dos meses del triple crimen de Ramallo, Pablo Damián Grottini -quien está detenido acusado de haber asesinado a su madre, su hija y su único hermano- habló por primera vez desde la cárcel y aseguró ser inocente.Lo hizo a través de un video que fue publicado por el diario local El Norte en el cual se ve al sospechoso hablar frente a una cámara mientras otra persona lo filma con un teléfono celular.En la grabación, que dura poco más de 30 segundos, el hombre se presenta y cuenta cuál es la situación en la que está desde fines de abril."Soy Pablo Damián Grottini estoy acusado por haber matado a mi familia por lo cual no tengo nada que ver, soy inocente. Pero la señora fiscal a partir del 28/4/22 me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas siendo que las cuatro pericias de mi madre salieron bien", dijo entre lágrimas.El hombre había googleado '"qué medicamento se puede tomar para causar la muerte'" Aquella frase junto a "qué pasa si inyecto aire en las venas" y"cuánto después de introducir aire se produce el infarto", fueron las búsquedas que impulsaron la detención de Grottini. No obstante, cuando fue indagado por la Justicia, aseguró que buscó esa información porque quería suicidarse.En el video continuó: "Nadie ni me escucha a mí ni a mi defensores siendo que la señora dijo que yo había cremado a mi hija y había tirado las cenizas de mi hermano al río. Lo cual son todas mentiras. Soy inocente, soy inocente", concluyó el acusado.Pablo Damián Grottini (42) está acusado de haber asesinado a su madre, Teresita Di Martino (61), su hija Ailen (10) y su único hermano Germán (32).Su detención se ordenó luego de la última muerte que hubo en su familia, la de su mamá, Teresita Di Martino, quien ingresó al Hospital San Felipe en la noche del viernes 22 de abril, acompañada por el imputado, por un "fuerte dolor en el pecho". La mujer permaneció unas cuatro horas internada hasta que falleció en la sala de guardia. Y así, las alarmas entre los médicos se prendieron.Para ese entonces, el imputado había avisado que había un problema con la vía intravenosa por la que pasaba el suero, la cual estaba pinchada. Y él estaba mojado.También la hija del acusado, Ailén fue hospitalizada en el mismo lugar un año antes por un dolor leve. La nena estaba para pasar al piso y de un momento para el otro falleció. La habían atendido cardiólogos, pediatras y le habían hecho varias tomografías. Estaba estable y su muerte sorprendió a todos en el San Felipe.La defensa, por su parte, intenta desacreditar esa posibilidad: "Intentó matarse porque temía ser rechazado si confesaba en su comunidad que es homosexual. Por eso, hizo la búsquedas", contó su abogado, Jorge Ingratta a Clarín.Y agregó: "Es tabú en un pueblo tan chico como Savio, de 2.000 habitantes, y en las iglesias a las que él iba, decir que era gay. Sufría una crisis existencial que no lo dejaba ser feliz".