Un hombre del que no han trascendido mayores datos, murió arrollado por un camión de grandes dimensiones en Concepción del Uruguay.El hecho ocurrió este martes por la tarde, en inmediaciones de Avenida Uncal y Misiones, en la zona del Club Rivadavia.De acuerdo a testimonios de vecinos recogidos por La Pirámide, el hombre desde hacía varias horas que circulaba en la zona.Por el estado en el que quedó el cuerpo, los efectivos policiales todavía no pueden constatar la identidad del fallecido, ya que no contaba con ningún tipo de identificación.