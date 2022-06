Causa Waigel: fiscalía pidió sentencia condenatoria para el directorio

Este miércoles se conocerá el veredicto de la causa por quiebra de la Miguel Waigel y Cia. SA. Al respecto el fiscal del Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, informó a Elonce que “existe el delito de quiebra fraudulenta por parte del directorio” y resaltó que a través de diversas maniobras se causaron muchos perjuicios a la comunidad de crespo.“Más de 1.000 ahorristas sufrieron problemas, hubo un plan único orquestado con una clara finalidad defraudatoria”, explicó y resaltó que esperan que “estos hechos no queden impunes y que se dicte la condena como pidió la fiscalía y la AFIP”.En este sentido, Candioti, expresó: “Creemos que los miembros del directorio tenían la mayor pena y esperamos que se dicte una condena condenatoria, ya que la pruebas determinan la responsabilidad”.Además, otro de los fiscales, destacó que “la empresa tenía como práctica usual la de no documentar debidamente cuando las personas llevaban sus ahorros, y muchos no pudieron realizar los reclamos, es por ello que sostenemos más de 1.000”.“En la justicia es muy importante tener este tipo de precedente, la dimensión del vaciamiento y lo que significó la maniobra, es muy importante, más que nada porque son 25 millones en el año 20009, cuando el dólar estaba a tres pesos”, expresaron.Sobre los responsables, se informó que “eran 21 imputados, y la fiscalía acusó a 18, hay diversos grados de responsabilidad y eso implicó en el pedido de pena, algunas fueron leves pero otras son muy importantes, como las solicitadas para los directores”