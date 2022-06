Lo mataron frente a su pareja cuando le robaron auto y no lo pudieron arrancar

Un hombre de 65 años fue asesinado de al menos tres balazos por dos "motochorros" que intentaron robarle el auto cuando salía junto a su pareja de una vivienda de la localidad bonaerense de Paso del Rey, partido de Moreno, informaron este lunes fuentes policiales y familiares de la víctima.



De acuerdo a los primeros datos obtenidos en la pesquisa tras el análisis de una cámara de seguridad que captó el momento del homicidio, los delincuentes mataron a balazos a Gaspar Andrés Barón (65) frente a su pareja porque no lograron poner en marcha el auto del que ya lo habían sacado por la fuerza.



El hecho ocurrió este domingo frente a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mendoza y Juan Díaz de Solís, en la mencionada localidad del zona oeste del conurbano bonaerense. La víctima se encontraba en la puerta de la vivienda y junto a su actual pareja a bordo de su vehículo Volkswagen Golf color gris. En esas circunstancias, Barón fue interceptado por dos delincuentes que circulaban a bordo de una moto, quienes lo amenazaron con armas para sustraerle el auto, dijeron los voceros.



"Fue a buscar a la pareja para ir a comer a la casa de una hermana de él. Cuando salen de la casa, él va a cerrar el portón mientras que ella sube al auto. Los delincuentes lo interceptan y forcejean", relató a Télam Milagros Moreno, nieta de la víctima. La joven explicó que uno de los asaltantes sacó a su abuelo por la fuerza del asiento del conductor, mientras que del otro lado, un cómplice abordó a la mujer.



"Intentaron prender el auto y no pudieron. Ahí fue que le dispararon. Él caminó unos metros y cayó desvanecido", contó la joven, quien agregó que los delincuentes huyeron con los teléfonos celulares de su abuelo y de la pareja.



Fuentes policiales indicaron que personal de la comisaría 3ra. de Moreno tomó conocimiento de un herido de arma de fuego en un intento de robo por lo que acudió al lugar instantes después.



Luego de ser baleada, la víctima fue trasladada al Hospital Posadas de El Palomar, donde según establecieron los médicos ingresó herida de tres balazos, uno en el tórax, otro en la rodilla izquierda y el restante en un muslo. Tras ser intervenido quirúrgicamente, Barón falleció producto de las heridas sufridas, indicaron las fuentes.



"No pudimos todavía hablar con la pareja, está muy shockeada", expresó Milagros. La joven contó que su abuelo trabajó en la automotriz Volkswagen de General Pacheco hasta 2018 y que, luego de separarse de su abuela, hace un año, se puso en pareja.



"Le gustaba salir, iba a peñas, le encantaba bailar chamamé", aseguró la mujer. Según detalló, Barón tenía cuatro hijas -una de ellas embarazada-, un hijo y 13 nietos. Actualmente vivía en la localidad de Hurlingham, mientras que su pareja residía en Moreno



"La palabra ´abuelo´ le quedaba pequeña. Era inmenso, era súper presente con cada nieto e hijos. Siempre hizo lo posible para juntar a la familia. Cada domingo era ir a su casa para comer asado y escuchar chamamé", contó Milagros. "Pido que se haga justicia por él, que no quede como una noticia más", agregó.



Por otro lado, Luciana, amiga de una de las hijas de Barón, aseguró a Télam que el hombre "era una gran persona, no merecía morir así". "Laburó toda su vida para darle todos a sus hijos. Todos los días llevaba y traía a sus nietos de la escuela. Él siempre estaba presente", agregó la mujer.



En tanto, Elizabeth, una de sus hijas, publicó un sentido mensaje en la red social Facebook. "Que injusta es la vida. ¡¡Por qué a vos papá?, ¿por qué te tuvo que pasar a vos?!!... Cómo sigo sin vos ahora, lo eras todo para mí... Te amo con mí vida... ¡¡¡Y estos hijos de putas van a pagar lo que te hicieron!!!", expresó. Mariela, también hija de Barón, expresó en sus redes: "Te voy a extrañar toda la vida".



El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno, Leandro Ventricelli, quien caratuló al expediente como "homicidio en ocasión de robo".



En tanto, la policía se encuentra abocada a la búsqueda de los sospechosos, quienes huyeron a bordo de la motocicleta. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona para establecer el recorrido que realizaron los "motochorros" luego de cometer el crimen.