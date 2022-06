Villa será juzgado en septiembre por violencia de género contra una expareja

El hecho habría ocurrido en la casa que compartían Villa y su expareja, en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad de Canning, donde residía antes de mudarse al Venado II, donde fue acusado de abusar de otra mujer en junio de 2021.



El delantero de Boca Juniors Sebastián Villa será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos, en el marco de la causa que le inició su expareja por las supuestas lesiones y amenazas padecidas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning, informaron este lunes fuentes judiciales.



Se trata de la primera de las dos causas que tiene el futbolista colombiano por violencia de género, ya que la otra fue iniciada por una joven con la que mantenía una relación, quien lo denunció el mes pasado ante una fiscal y aún no fue indagado por la Justicia de Lomas de Zamora.



Tanto fuentes judiciales como los abogados de la querella y de la defensa confirmaron a Télam que las audiencias se desarrollarán entre el 19 y el 21 de septiembre próximo ante el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, y el futbolista llegará acusado del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra su expareja Daniela Cortés.



Según los voceros, en este caso intervendrá un Juzgado Correccional de la provincia porque se trata de un delito que prevé una pena de hasta seis años de prisión.



Allí se ventilarán los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020, a días del inicio de el aislamiento por la pandemia del coronavirus, en la casa que compartían Villa y su ex, en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad de Canning, donde residía antes de mudarse al country "Venado II", en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio de violencia de género en junio del 2021 por el que fue denunciado por otra mujer.



"Daniela espera con ansiedad su juicio, que queda corto tiempo para concretarlo. Ella encontró lejos de Argentina y lejos de Villa mucha contención familiar, está tranquila y proyectando un futuro totalmente distinto al que tenía", dijo esta mañana a Télam el abogado que patrocina a la víctima, Fernando Burlando.



Tanto Burlando, como el abogado que defiende a Villa, Martín Apolo, confirmaron a Télam que ya fueron notificados del inicio del debate.



El delantero colombiano y figura de Boca Juniors, quien permanece en libertad, fue denunciado penalmente en abril de 2020 por su expareja Daniela Cortés, quien difundió imágenes a través de las redes sociales.



El querellante Burlando explicó entonces que la mujer realizó la denuncia ante la fiscalía de Esteban Echeverría número 3 especializada en Violencia de Género, a cargo de Vanesa González y su adjunta Verónica Pérez, en la que se lo acusó de "de amenazas, violencia de género y lesiones y se pidió una restricción de acercamiento".



Por esta causa, la Justicia de Lomas de Zamora le dictó una prohibición de salida del país, confirmaron las fuentes judiciales a Télam.



Cortés, también colombiana y quien entonces era pareja del jugador, difundió un video con imágenes suyas visiblemente golpeada y además relató hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico". Una segunda denuncia En junio de 2021, la Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó la elevación a juicio de esa causa a requerimiento del juez de Garantías de ese distrito Javier Maffucci Moore, el mismo que interviene en el segundo caso de violencia de género que involucra al futbolista.



Este segundo episodio fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo último ante la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Esteban Echeverría y, si bien las fiscales solicitaron su inmediata detención, el juez Maffucci Moore rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación.



La víctima, que mantenía una relación sentimental con Villa, contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar, según detalló.



La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había "tomado mucho" y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la fiscal González analiza citar a declaración indagatoria al futbolista colombiano, aunque aún no hay fecha para que se presente.