Habrá una marcha para pedir justicia por la mujer atacada por su ex pareja

Policiales Prevén que no recibirá perpetua el sujeto que apuñaló a su ex mientras dormía

Pese a que el violento está detenido, la preocupación y angustia de la familia y amistades de Rocío sigue intacta.Mientras la mujer de 39 años sigue internada en Terapia Intensiva del hospital de Gualeguaychú, los testimonios de otras mujeres que denunciaron por Violencia de Género al detenido, provocaron el enojo del entorno que manifiesta que “se podría haber evitado”.“Pedimos que la justicia actúe con rapidez para que este h. de p. no pueda tocarle un pelo a una mujer nunca más. No nos vamos a quedar calladas, es hora de que pague por todo el daño que le causó a Rocío, a su familia y a otras mujeres”, expresan en el texto que invita a acompañar la marcha este lunes a las 17 horas, concentrando en 25 de Mayo y Rocamora, para luego marchar hasta el edificio de Tribunales.Cabe recordar que el violento hecho sucedió en una vivienda de la zona sur de Gualeguaychú, donde Rocío dormía al igual que su hija que se encontraba en otra habitación. La mujer fue sorprendida por su ex pareja que la atacó con un arma blanca y le provocó al menos 15 heridas, algunas de ellas de gravedad.Los gritos despertaron a la jovencita que interrumpió el ataque y gracias a su intervención su madre se recupera en la Terapia del hospital.El atacante, de apellido Sire, 42 años, fue detenido horas después en la calle. Tenía una restricción de acercamiento al domicilio de Rocío ya que la mujer había denunciado hechos de violencia hacia poco más de un mes.La fiscal en turno que inició la causa, Eliana Ghiglione. junto al fiscal Lucas Pascual, solicitaron para el detenido 90 días de prisión preventiva que está cumpliendo en la Unidad Penal N°2.La Investigación Penal Preparatoria está enmarcada en un homicidio en grado de tentativa, triplemente calificado, además de las lesiones producidas a la menor, hija de la víctima, y la violación al domicilio con las restricciones impuestas. Finalizada esta etapa, la causa será elevada a juicio. (Radio Máxima)