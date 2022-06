Violaba a su hijastra discapacitada y le hacía cada mes el test de embarazo

Un hombre violaba a su hijastra. Adujo que “ella lo buscaba” y “usaba pantalones cortos provocarme”, según se justificó. Ahora se conoció que“Lo hizo en varias casas y también dentro de su vehículo. Todo quedó confirmado después de la cámara Gesell a la que fue sometida la nena. Aunque en realidad solo le estoy contando el 50 por ciento de todas las cosas aberrantes que este sujeto le hacía a la nena”, le reveló al diarioel abogado Cristian Arel, quien representa a la familia.Arel confirmó que la jueza Rosana Suárez dictó la prisión preventiva para el imputado (de 36 años) del que solo se conocen las iniciales (G.Z.) aunque en algunas manifestaciones realizadas por vecinos de Río Gallegos se muestra su rostro., que estimamos podría realizarse en uno o dos años. La pena que le correspondería por corrupción de menores, doblemente agravado por la edad en concurso real, y abuso sexual con acceso carnal en reiteradas oportunidades, es de 20 años.“Pero nosotros estamos estudiando bien el caso y los cargos. Por lo cual den por seguro que vamos a pedir perpetua”, agregó el doctor Arel.El hombre se quebró frente a su pareja a fines del pasado mes de mayo. La mujer regresó de una comisión de servicios (trabaja en la administración pública) y lo encontró muy nervioso. Hablaron y él confesó lo que venía haciendo con la hijastra desde hacía varios años. Y además encontró una indignante justificación: “Ella me buscaba, usaba pantalones muy cortos delante de mío”.La mujer, que tiene otros dos hijos con el acusado, un varón de 5 y una nena de 3, no podía creer lo que escuchaba. Pero reaccionó rápidamente y realizó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. Según el abogado “no fue tomada muy en cuenta y no actuaron rápido. Por eso recurrió a la policía que inmediatamente detuvo al hombre”.Cuando el hecho se conoció en forma pública, hubo manifestaciones en las calles de Río Gallegos. Varias de ellas, los días domingos cuando se realiza en la ciudad el tradicional izamiento de la bandera. Allí fue identificado con carteles que tenían la foto de su rostro. La nena sufre una leve discapacidad. “Pero sin embargo declaró en forma contundente y segura en la cámara Gesell".. Por todo esto es que la jueza Suárez resolvió la prisión preventiva hasta el juicio. "Puede estar hasta dos años preso. Esto alivia mucho a la familia que en un primer momento la pasó muy mal”, dijo el abogado.