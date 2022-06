Apuñaló a su ex yerno cuando llegó borracho e insistió dialogar con su hija

Una discusión entre dos hombres terminó con un herido de arma blanca. Según se supo, el hecho sucedió en la madrugada de este domingo en calles Mario Gatto y Concejal Veiga.



Tras las averiguaciones, los efectivos de la fuerza pudieron dilucidar que la agresión se dio luego de que el herido insistiera en retiradas oportunidades para hablar con su ex pareja, que se encontraba celebrando un cumpleaños. El hombre estaba en estado de ebriedad.



Al ver esa situación, el padre de la mujer salió para hablar e intentar alejar a su ex yerno, pero la conversación pasó a otros términos y comenzaron a discutir. En un momento, el padre, sacó un cuchillo e hirió con un puntazo a su ex yerno.



El hombre ingresó al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero a los pocos minutos se retiró voluntariamente, negándose a ser atendido. Quedó registrado, por los profesionales médicos, que el paciente presentaba una lesión en la zona del tórax, en lado derecho.



En ese marco, se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, desde donde se ordenó el secuestro del cuchillo de fabricación artesanal y se procedió al traslado del autor del hecho hacia la Jefatura de Policía, para su correcta identificación, publicó el medio Diario Río Uruguay.