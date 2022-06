Desesperada búsqueda de dos chicos de 13 años: piden activar el Alerta Sofía

Familiares, docentes y amigos buscan a dos adolescentes de 13 años que fueron vistos por última vez el jueves pasado en la zona de Banfield. Ahora le reclaman a la Justicia que se active el protocolo del "Alerta Sofía" como para que se pueda intensificar la búsqueda.



Se trata de Lionel Domínguez y Tabatha Morel, estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) ubicada en el partido de Lomas de Zamora. El rastro de los chicos se perdió el jueves cuando iban rumbo al colegio.



"Solicitamos a las autoridades de Trenes Argentinos que nos den las imágenes de las cámara de video para saber si están juntos", dijo Daniela, madre de Tabatha. Asimismo, los familiares señalaron que "desconocen el motivo por el cual los jóvenes desaparecieron".



Al momento de la desaparición, Lionel llevaba un buzo negro con dibujo de anime, una mochila negra (marca Adidas), un pantalón de gimnasia azul y zapatillas de cuero negras con blanca (Nike). Mide alrededor de 1 metro 60.



Mientras que Tabatha lucía una campera de gabardina verde, un pantalón negro, zapatillas blancas con verde (marca Kappa) y una mochila roja sin ningún estampado. Tabatha mide alrededor de 1 metro 65.



Los chicos estudiaban en distintos turnos. Y hay una versión no oficial que los chicos "estarían saliendo" y por eso se baraja la posibilidad de que hayan decidido escaparse juntos por su propia voluntad, aunque no se descarta que haya alguien más involucrado.



La familia radicó inicialmente la denuncia por "averiguación de paradero" en la comisaría 5 de Villa Fiorito, aunque luego fue trasladada a la Unidad Fiscal número 6 de Lomas de Zamora.



"Nosotros vivimos en Fiorito y mi hija para ir al colegio se toma el colectivo 550 y, según la tarjeta SUBE, ayer se tomó el 126. Ella les avisó a sus compañeras que estaba llegando y, como nunca entró a la escuela, fueron sus mismas amigas quienes avisaron a preceptoría", contó la madre de la menor de edad. La pista indicaría que la chica llegó hasta Constitución.



A estos datos se agrega la imagen de Tabatha en la estación de Banfield captada por el centro de monitoreo que confirmaría que tomó el tren de la línea Roca . "Después de las 0 hora de ayer (por el sábado), el celular de mi hija aparece como apagado. Por eso pedimos que se comuniquen en caso que la vean en alguna zona", rogó Daniela.



Al parecer, ambos se habrían encontrado al mediodía del jueves, pero la imagen de Lionel no fue encontrada junto a Tabahta.



Marchas y el pedido a la Justicia sobre el "Alerta Sofía"



Los familiares de ambos estudiantes se congregaron este viernes en la puerta del colegio en reclamo que se active una búsqueda más intensiva. Y este sábado realizaron una movilización por las calles de Fiorito para pedir por la aparición de los adolescentes e instaron a las autoridades activen el "alerta Sofia". Además, realizaron un corte en Camino Negro y Recondo, en Budge.



"Alerta Sofía" es un sistema que difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre la o el niño y/o adolescente que se encuentre desaparecido a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión.



También, a través de una serie de convenios firmados con Facebook, estas alertas son replicadas para convocar a las y los usuarios de la red social que vivan dentro del territorio nacional y puedan aportar información.



Ante cualquier dato llamar a Daniela al 1127748641 o a Soledad al teléfono 1124539085.



