Hubo disturbios frente a un pub en Concepción del Uruguay

Momentos de confusión y disturbios se dieron minutos después de las 4 de este domingo en el pub ubicado en calles Leguizamón y Posadas, de Concepción del Uruguay. Un grupo de jóvenes habría generado disturbios en la puerta del local, minutos después de que interviniera la Guardia Urbana.Según dio cuenta La Pirámide, hubo un principio de incendio en un bafle debajo del escenario. Esto provocó que la gente comenzará a salir y, como no querían retirarse, iniciaron los problemas.Además, aclararon que el pub está habilitado para funcionar como boliche y que no ingresan los menores al lugar porque existe un fuerte control en la entrada, donde se exigen documentos.Las peleas se originaron en la puerta del pub y sobre calle Posadas. Pese a toda la secuencia, que duró algunos minutos, no hubo personas lesionadas de gravedad.La policía se hizo presente en el lugar cuando todavía había personas que participaban de la violenta gresca. Se procedió a dispersarlos con el fin de evitar nuevas peleas. (La Pirámide)