Acusada de matar y descuartizar a su pareja lo calificó como “violento abusador”

La mujer aprehendida ayer junto a sus dos hijos carniceros como acusados del crimen de su esposo, cuyo cuerpo fue descuartizado en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, ratificó esta tarde ser la autora del homicidio al declarar ante la fiscal de la causa, mientras que el hombre asesinado había sido denunciado por dos presuntos abusos sexuales, uno en 2010 de su hija biológica, y otro en 2019 de la hija de la acusada, informaron fuentes judiciales.(46), imputada delen perjuicio de(56), que había confesado ayer a la Policía ser la autora del crimen y esta tarde ratificó su versión de los hechos al ser indagada por la fiscal Marcela Juan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar del departamento judicial de Lomas de Zamora.Voceros judiciales informaron aqueEs que en 2019 el hombre había sido denunciado por la supuesta violación de la hija de Campos, que por entonces tenía 12 años, y ese expediente aún tramitaba en la UFI 9 Especializada en delitos contra la Integridad Sexual.Anteriormente, Silvero fue denunciado en 2010 por el presunto abuso de su hija biológica, pero esa causa fue archivada por la misma fiscalía.Por otro lado,fueron imputados dely se negaron a declarar ante la fiscal Juan.Finalizadas las indagatorias, la fiscal iba a solicitar al Juzgado de Garantías interviniente convertir en detención la aprehensión de Campos y sus hijos.La acusada era esposa de Silvero, quien había sido visto por última vez el 1 de junio pasado cuando una cámara de seguridad lo registró pasadas las 20 de ese día al llegar en un auto blanco a la vivienda en la que convivía con su esposa.A su vez, el miércoles pasado una de las hijas de Silvero denunció la desaparición de su padre, luego de recibir un supuesto mensaje de texto de parte él, en el que le decía que se iría a alquilar a otro domicilio y que cambiaría el chip de su teléfono celular.Iniciadas las actuaciones de los efectivos de la comisaría 5ta. de Villa Fiorito, luego de encontrar restos mutilados el jueves pasado en un basural, ayer la esposa del hombre desaparecido confesó a la Policía ser la autora del crimen.Tras las indicaciones de la mujer, ayer a la tardedonde trabajaron los peritos de la Policía Científica.Por su parte, fueron hallados otros restos en cercanías de ese lugar, añadieron las fuentes consultadas.Ante esta situación, la fiscalía dispuso las aprehensiones de la mujer y sus dos hijos como sospechosos de haber cometido un homicidio y haber descuartizado el cuerpo.En tanto, en declaraciones televisivas realizadas ayer por la tarde, Daniela, una de las hijas de Silvero dijo que ella y sus hermanos no tenían "ninguna relación" con la mujer detenida, quien se había casado con su padre "hace dos años aproximadamente"."A nosotros todo nos llamó la atención desde el día que mi papá desaparece, porque mi papá no se desvinculaba con sus hijos ni por mensajes de texto, ni porque visitaba la vivienda, por tres días", afirmó la joven y añadió: "Somos varios hermanos y siempre estaba conectado, si no era con uno era con el otro".Es que Daniela contó que su padre "visitaba día por medio a su primera familia" y, por otro lado", dijo que el hombre "manifestó en más de una oportunidad que se peleaban (con su actual esposa), que había violencia de hogar, que le robaban".Por otro lado, Milagros, la joven de 25 años que denunció la desaparición de su padre, dijo que desconfiaba de la veracidad del mensaje de texto recibido presuntamente de parte de su padre, por los errores de ortografía, y contó además que el hombre había dejado una carta en la casa de su anterior familia, en donde alertó que si le pasaba algo lo buscarán en su actual domicilio.Según las fuentes, la investigación empezó ayer con el hallazgo de dos piernas en un montículo de basura en la esquina de las calles Necol y Darwin de Villa Fiorito.Voceros policiales y judiciales indicaronque los restos estaban dentro de una bolsa de residuos.Al lugar arribó personal de la comisaría 5ta. de Villa Fiorito, que preservó la zona para el posterior trabajo de los peritos de la Policía Científica.De acuerdo con la primera apreciación de los expertos, las piernas no presentaban un avanzado estado de descomposición, pertenecen a un hombre joven, estaban cortadas a la altura de las rodillas y se extendían hasta los pies.