Prevén que no recibirá perpetua el sujeto que apuñaló a su ex mientras dormía

se metió por la ventana a la casa de su ex pareja, el miércoles por la madrugada en Gualeguaychú, irrumpió en su dormitorio y la sorprendió mientras dormía, aplicándoleLa mujer de 40 años no murió sólo porque se dieron tres detalles particulares que le permitieron ser asistida y encontrarse actualmente recuperándose en la Terapia Intensiva del Hospital Centenario.. Sin su presencia, otro habría sido el destino. La adolescente fue vital para que Sire no siga apuñalando a su mamá, y además para pedir ayuda rápidamente.Eso dio paso a otro hecho determinante para que la gualeguaychuense no muera. Laque recibió. De haberse dado la agresión en un pueblo lejano a un hospital, o de haberse demorado la ambulancia, el intento de femicidio habría sido tal.Y finalmente, la tercera circunstancia que permitió que la mujer aun esté convida es. Si bien las puñaladas recibidas en el pecho le produjeron dos neumotórax que pusieron en riesgo seriamente su vida, sólo por una cuestión de centímetros no se comprometieron más órganos vitales, lo que habría sido imposible de soportar para la víctima.Por estos detalles, la mujer puede seguir peleando por su salud. Sin embargo, e increíblemente, también por estos detalleslo que tuvo clara intención de hacer al apuñalarla en reiteradas oportunidades, sino queSegún explicó la fiscal de la causa Eliana Ghiglione alosse deben a “en primer lugar, por ser contra una persona, que es un agravante que está establecido en el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal”.“En segundo lugar se lo agrava por, que está contemplado en el inciso 2º de ese mismo artículo, y que tiene que ver con el estado de indefensión que tenía la víctima en el momento del hecho, y que el autor haya actuado sobreseguro”, precisó Ghiglione, que explicó que eso refiere a “haber ingresado en la madrugada a una casa que él ya conocía, haberlo hecho por una ventana que él sabía que daba al dormitorio de la víctima y que probablemente ella se encontrara ahí durmiendo. Son todas circunstancias que hacen que este hecho haya sido calificado como agravado por alevosía”.“Y el tercer calificante es la contemplada en el inciso 11º de este mismo artículo, que es cuando la víctima es una mujer, el hecho es perpetrado por un hombre y media violencia de género”, completó la letrada.Acerca de la insólita cantidad de años que se ahorrará Sire sólo por el hecho de que su víctima sobrevivió, se debe a que en vez de prisión perpetua,“Con respecto al cálculo de la pena, si bien eso se hace más avanzada la investigación, a grandes rasgos los delitos que tienen como pena una prisión perpetua, cuando son en grado de tentativa, se prevé una pena por el artículo 44 del código penal de un mínimo de 10 años y un máximo de 15”, explicó Ghiglione.