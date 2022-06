Seguirá con arresto domiciliario el ex funcionario municipal acusado de abuso

El juez de Garantías de Concordia, Francisco Ledesma, extendió la prisión preventiva domiciliaria de Maximiliano Benedetto hasta que se lleve a cabo el debate oral y público en el marco de la causa caratulada por Lesiones leves agravadas, Grooming, abuso sexual con acceso carnal y Privación ilegítima de la libertad en contexto de Violencia de género.



El Juez de Garantías, Francisco Ledesma, no hizo lugar a la solicitud para que se revoque la medida domiciliaria de Benedetto, pero sí extendió su prisión preventiva.



Durante la audiencia, que se realizó este viernes, el Ministerio Público Fiscal -representado por la Dra. Evelina Espinosa- junto a la querella, solicitaron que se revoque la prisión preventiva domiciliaria que se encuentra cumpliendo el imputado.



Asimismo, las partes pidieron al magistrado que se extienda la prisión preventiva de Benedetto hasta que se realice el debate, teniendo en cuenta que la medida vencía el próximo 14 de junio.



Tras ello, el Juez de Garantías no hizo lugar a la solicitud para que se revoque la prisión preventiva del imputado, pero sí resolvió extender la medida que se encuentra cumpliendo Benedetto hasta que se lleve a cabo el debate oral y público.



De esta forma, el magistrado no hizo lugar a la solicitud de la fiscalía y la querella, quienes habían pedido que se revoque la modalidad domiciliaria que se encuentra cumpliendo el imputado. Las partes acusatorias argumentaron que Benedetto habría incumplido una de las medidas impuestas por el mismo juez, al presuntamente reabrir una de sus redes sociales.



A través de unas escuetas declaraciones, el magistrado dijo que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal, “no tuvieron los elementos suficientes y fehacientes para convencerme de revocar la prisión domiciliaria”.



Además, el juez remarcó que si bien al continuar Benedetto con la prisión domiciliaria, “hay riesgos procesales y de fuga, se pueden neutralizar con la tobillera electrónica y se intensificaron las medidas ya impuestas”.