Una joven falleció tras caer desde un quinto piso en edificio de Paraná

Una joven de unos 30 años de edad, falleció esta tarde tras caer desde la ventana de un quinto piso, en un edificio de Paraná, supo Elonce. El cuerpo cayó a la vereda y hay un amplio operativo policial en la zona, que trabaja en el lugar.Efectivos de la Comisaría Segunda investigan lo sucedido en el edificio ubicado en calle 25 de Mayo y Cura Álvarez, de la capital entrerriana, pero según las primeras informaciones, se trataría de una autodeterminación, pudo conocer este medio.Aparentemente, la joven se habría arrojado desde una ventana y cayó en la vereda, sobre calle 25 de Mayo y la circulación en la arteria, fue interrumpida por el personal policial.Según los primeros datos, la joven sería del interior de la provincia y se encontraba en el quinto piso “C”, ya que cuidaba a una persona de avanzada edad.Al momento de caer,Dos jóvenes fueron testigos presenciales del terrible hecho. “Estamos caminando hacia la Escuela Don Bosco, vimos una sombra y escuchamos un ruido, cuando miramos, notamos el cuerpo en la vereda de enfrente”, relató a, un joven de 18 años.Hasta el momento, los testigos no fueron citados por la policía para contar lo que vieron. “Estamos en shock”, dijo.En tanto, el otro chico, de 22 años, agregó que “estábamos paseando, no esperábamos para nada vivir una situación así. Estamos muy conmocionados”. “Todavía no encontramos las palabras para contar lo que vimos”.El juez Mauricio Mayer, vecino del edificio, comentó que “fue un hecho lamentable. Según pude hablar con la policía, se trató de una decisión fatal de la joven, que trabajaba acá y cuidaba a una persona mayor".