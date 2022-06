Detuvieron en Chaco a folclorista entrerriano condenado por abuso sexual

Capturaron este viernes en Chaco a Roberto Jorge Delmastro, cantante de folclore conocido como ‘El Colinero’, quien había sido condenado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y estuvo prófugo de la Justicia durante seis días.



El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, de modo unánime, había declarado a Delmastro como autor penalmente responsable de la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos en concurso real. En consecuencia, lo condenaron a la pena de 14 años y seis meses de prisión efectiva.



La víctima tenía 12 años cuando Delmastro comenzó a abusar sexualmente de ella. La niña era llevada por su madre (quien en ese momento era pareja de Delmastro) a la casa de éste. Delmastro se dirigía a la habitación donde dormía la niña, la agarraba de las manos y de las piernas con su propio peso, le ponía algo en la boca para que no se escuchara y le decía que se callara, le sacaba la ropa y abusaba sexualmente de ella, a quien manoseaba por todo el cuerpo, la besaba y la penetraba sexualmente. Cuando terminaba de realizar el abuso, se iba al baño y luego volvía a la habitación que compartía con la madre de la menor, publicó Paralelo 32.



A su vez, según el relato de la víctima, el violador la amenazó diciéndole en todo momento que, si ella contaba algo de lo que él le hacía, le iba a pasar algo a su familia. Los hechos de abuso sexual se reiteraron en numerosas oportunidades, no pudiéndose establecer cuántas, y sucedieron desde que la menor tenía 12 años y hasta que cumplió los 14 años.



Los vocales determinaron que quedaba fuera de toda duda la verosimilitud de los decires de la víctima. Para esto, las coincidencias del relato con los peritajes psicológicos fueron muy importantes.



La conclusión del informe realizado por la psiquiatra y psicóloga del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) Victoria dice: “En función de lo evaluado, corresponde informar que la joven (…) muestra indicadores de una estructura neurótica en formación. Sus decires no presentan indicadores de influencia o manipulación de terceros. Respecto de la fiabilidad del relato, corresponde decir que, el mismo, muestra indicadores de ser fiable, sin sobredimensión del mismo o minimización de lo vivenciado”.



Por otro lado, no surgió de las declaraciones de la víctima ni de la investigación en sí ningún dato como para acusar a la madre de que haya tenido participación o haya permitido las violaciones. Es decir que no se señaló a la madre ni por encubrimiento ni por participación en los abusos.



Delmastro deberá cumplir la condena de 14 años y seis meses de prisión efectiva. Haber sido prófugo no le sumará años de prisión porque en el país eso no está determinado (siempre y cuando no haya violencia en el accionar). Asimismo, la Justicia deberá replantearse algunas conductas, puesto que no se trata del primer caso en el que un violador se fuga ante situaciones similares. (Paralelo 32)