Mujer apuñalada por su ex mientras dormía: dictaron preventiva para el agresor

Dictaron 90 días de prisión preventiva en la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú para el sujeto que atacó a puñaladas a su ex pareja mientras la mujer dormía. Así lo confirmó el fiscal que llevará adelante la Instrucción Penal Preparatoria (IPP). La resolución la tomó el juez de Garantías N° Tobías Podestá ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal.Según pudo confirmar, este viernes el Ministerio Público Fiscal solicitó ante el juez de Garantías N°1, Tobías Podestá, 90 días de prisión preventiva para Sebastián Sire, el sujeto imputado por el "homicidio en grado de tentativa triplemente calificado, por ser en contexto de género (Femicidio), por alevosía, y por ser cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja"."El juez resolvió a favor del pedido de la Fiscalía, estableciendo que la detención de Sire se cumplirá en la Unidad Penal N° 2", confirmó el fiscal que conducirá la investigación penal, Dr. Lucas Pascual.Como se recordará Sebastián Sire, de 42 años de edad, "ya tenía medidas restrictivas por denuncias previas y había sido excluido de ese domicilio hace un mes y medio", habían confirmado desde la Fiscalía. La mujer contaba con botón antipánico, pero no pudo accionarlo porque al momento del ataque estaba durmiendo.Sobre las características del ataque, que tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, en la ciudad de Gualeguaychú, se dio cuenta que "el hombre ingresó por una ventana y atacó a su ex pareja que dormía en su habitación. La víctima fue traslada por una ambulancia al Hospital”.Durante el ataque, la mujer de 40 años de edad, sufrió heridas graves, heridas de muerte, por suerte fue atendida rápidamente por personal hospitalario y estaría fuera de peligro.La hija de la víctima fue quien la socorrió, una adolescente de 14 años" que ingresó a la habitación durante el ataque propinado a su madre.La víctima se recupera en la Unidad de Terapia Intensiva del Centenario, fuera de peligro.