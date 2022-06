Gualeguaychú: hay 1831 “botones antipánico” en uso y entregaron 163 en 2022

Continúa internada en Terapia Intensiva, la mujer de 40 años que fue atacada a puñaladas mientras dormía en Gualeguychú. Según dio cuenta Elonce, su ex pareja irrumpió en la casa y la agredió cuando ella descansaba. La víctima tenía botón antipánico, ya que el sujeto había sido denunciado, pero no alcanzó a activarlo porque dormía al momento del brutal ataque.En la provincia en este año 2022, se han concretado 2264 medidas de botón de pánico, añadió Yzet.La funcionaria aclaró además que los botones entregados en el departamento son 1831 desde que se inició la aplicación del sistema, pero la entrega es por un tiempo perentorio y no se encuentran todos vigentes. “La entrega tiene un plazo que tiene que ver con cada situación, puede ser por 30 días, 60, 180, según los hechos que se están denunciando”, señaló aAgregó que “las normas prevén medidas para hacer cesar situaciones y que no terminen en un delito. Intervienen la Policía que recepciona la denuncia, la Justicia, y otros organismos del Estado para garantizar derechos”.Indicó que “el registro nos permite consultar antecedentes, consulta de medidas que se dictan y también de qué medidas están vigentes en la protección de las personas”.