Allanaron al hermano de Rocío Marengo: encontraron una avioneta y un arsenal

Rocío Marengo lo defendió en redes sociales

En el lugar le encontraron una gran cantidad de armas, una camioneta Toyota con pedido de secuestro y, además una avioneta: otro empresario asegura que Marengo se la robó.Según trascendió, "se lo allanó por el hurto de una avioneta en la localidad de Pigüé", y luego del trabajo de investigación se logró establecer que "la avioneta estaba en el campo de Marengo.Así, se pidió una orden de allanamiento y fue recuperada"."Se aprehendieron a tres empleados que estaban allí. Marengo no estaba. Si no, hubiera sido aprehendido", indicaron fuentes de la investigación. Por el momento Alejandro Marengo quedó imputado.El procedimiento estuvo a cargo de la DDI de Bahía Blanca, que investigó el caso bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12 de la jurisdicción y de la Ayudantía Fiscal de Saavedra.La víctima y denunciante es un hombre de la zona de 52 años, también empresario, dedicado a la construcción y con una firma en el rubro aéreo.En el operativo también se encontró una escopeta Remington, otra escopeta doble caño sin marca, un rifle calibre 22, un revólver calibre 44 Magnum, un revólver Tango 32 y cuatro escopetas y carabinas de diferentes calibres.Todas las armas mencionadas fueron secuestradas en el marco de una segunda causa en la que interviene la UFI N°15 de Bahía Blanca y se investiga su origen, así como también el de la pickup Toyota, que tenía pedido de secuestro de un juzgado de instrucción de Misiones.La vedette y modelo Rocío Marengo defendió este jueves a su hermano, luego de que le encontraran un avioneta robada y armas en el campo que tiene , al remarcar que lo admira y ama con locura y que lamenta "que estén ensuciando a un laburante"."No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura, Lamento que estén ensuciando a un laburante. Entendiendo que venda la historia, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado" indicó Marengo, quien se encuentra en Chile afectada por Covid-19.La modelo, quien hace algunos días anunció su compromiso con el empresario chocolatero Eduardo Fort, sostuvo que la familia está pasando un mal momento como consecuencia de que su hermano Alejandro fue allanado por efectivos de la Policía Bonaerense en su campo de la zona de Teniente Origone, localidad de Villarino, en las inmediaciones de Bahía Blanca.La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por el dueño de la avioneta el pasado 6 de junio, cuando se dirigió al taller aeronáutico ubicado en la localidad de Pigüé, partido de Saavedra, y no la encontró.Los efectivos realizaron las tareas de inteligencia correspondientes y, tras ello, establecieron la ubicación de la aeronave, por lo que solicitaron una orden a través de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Saavedra, la cual fue ordenada por el Juzgado de Paz Letrado del mismo partido.La mediática compartió una historia en Instagram durante las últimas horas en la que trató de limpiar el nombre de Alejandro: "No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura"."Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir. Besos", concluyó Marengo.NA