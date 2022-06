Falleció una mujer de 61 años por inhalar gas de una garrafa

Foto: Ilustrativa

Una mujer fue hallada muerta en su casa, este jueves en la localidad de Basavilbaso. Según se supo, la víctima, una docente jubilada de 61 años falleció producto de una intoxicación con gas.



Los vecinos se alertaron tras percibir un fuerte olor a gas que provenía de la vivienda. Al no tener respuesta por parte de la dueña de casa, solicitaron la presencia de los Bomberos y de la policía. La mujer fue encontrada en la cocina e identificada como Norma Haas.



La muerte habría ocurrido el miércoles por la noche, luego de que haya puesto agua a calentar en una de las hornallas de la cocina conectada a una garrafa de 10 kilogramos. Se estima, que no haya percatado que, al hervir, parte del líquido cayó y apagó el fuego, lo que no impidió que siguiera saliendo el gas.



Los funcionarios de la Policía que llegaron al lugar comunicaron la novedad a la Fiscalía en Turno, quien dispuso la intervención de personal de Criminalística y médico policial para determinar lo sucedido.



Los restos de la mujer eran llevados a la morgue del hospital Urquiza para la realización de la autopsia, publicó el medio FM Riel de Basavilbaso.