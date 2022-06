Acusó a un amigo de manosear a su novia y lo mató de una puñalada

Un hombre acusó a su amigo de haberle tocado la cola a su pareja, discutieron y terminó asesinándolo de una puñalada.Todo ocurrió en la noche del lunes en el cruce de las calles 419 y 141 bis, del barrio Arturo Seguí, en el partido de La Plata. El agresor fue identificado pero aún no lograron localizarlo.Los investigadores informaron que en el domicilio se generó una violenta discusión luego de que Pablo Alejadrano Sabatini, el hombre asesinado, de 46 años, fuera acusado por su amigo de haber tocado de manera inapropiada a su pareja.Cuando la situación subió de tono, Ricardo, el presunto asesino, tomo un cuchillo y lo apuñaló. Una ambulancia del SAME llegó al lugar pero el hombre ya no tenía signos vitales.Luego de cometer el delito, el hombre huyó del lugar. Policías de la comisaría 12ª de Villa Elisa realizan diferentes procedimientos para encontrar al sospechoso, del cual se presume que estaba alcoholizado al momento de la discusión.Los peritos de la Delegación La Plata de la Policía Científica determinaron que presentaba una herida de arma blanca en la región del estómago.Vecinos del barrio donde ocurrió el crimen dijeron que ambos hombres y la mujer vivían en el mismo domicilio.Intervino en la causa penal, que fue caratulada como “Homicidio”, el doctor Marcelo Carlos Romero, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 6. Fuente: (Tn)