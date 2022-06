Alud en Bariloche: confirman irregularidad en obra que desencadenó el desastre

El complejo Villa Huinid tiene dos grandes hoteles, el Bustillo y el Pioneros, más una línea de cabañas y un gran spa. Pero desde 2013 apuntó a expandirse aún más en la montaña y crear desde cero un tercer hotel.La obra en construcción estaba ubicada entre los dos hoteles y tenía la autorización del Municipio de Bariloche para edificar 950 metros cuadrados. Pero el año pasado inspectores de la municipalidad detectaron que la edificación ya era más grande y se ordenó paralizarla.El complejo tenía vigente una orden de paralización dispuesta por la Municipalidad de Bariloche desde el 25 de octubre de 2021. El freno salió del área de Obras Particulares. Así lo confirmó Marcos Barberis, jefe de Gabinete de Bariloche.¿Por qué importa particularmente la malla de contención? Porque terminó adentro del hotel.La investigación judicial busca determinar cómo se produjo el alud y esta sería una importante prueba para indicar que la obra, que está avanzada, tenía un muro de contención que cedió y del que el municipio no estaba al tanto como para considerarlo o no apto.Desde el municipio no dijeron a Clarín si la obra estaba o no activa al momento del alud fatal de este lunes.Lo que sí confirmaron a este diario desde la subsecretaría de Protección Civil es que no se registraron daños en otras propiedades de la zona, es decir, que pese a las 36 horas de precipitaciones intensas, no hubo otro alud por fuera de donde está el complejo turístico.