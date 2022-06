Sigue internada mujer apuñalada por su ex: “Él preguntó si la había matado”

Policiales Detuvieron al sujeto que intentó asesinar a puñaladas a su ex mientras dormía

Sobre el hecho

Policiales Mujer sufrió 15 puñaladas mientras dormía tras brutal ataque de su ex pareja

Continúa internada en Terapia Intensiva la mujer de 40 años que fue atacada por su ex pareja en Gualeguychú. Según informaron desde el Hospital Centenario a, la mujer se encuentra estable, al momento evolucionando de manera favorable. “Permanece con cuidados críticos para un examen exhaustivo de su estado de salud”, se comunicó.Tras el tremendo hecho, la madre de la víctima detalló que la mujer estaba estable y quería hablar con su hija de 15 años. “Mi nieta lloraba porque decía cómo no actué antes, y yo le decía gracias a vos tu mamá está viva”.“El agresor le pegó a mi nieta, pero ella le dio tal empujón y él huyó”, relató la madre de la mujer atacada por su ex pareja y detalló que la relación entre el hombre y la víctima fue de menos de un año.“El hombre es un muy mal tipo, nunca lo quise, ayer me enteré de tantas cosas,Después cuando venía, él la esperaba afuera porque yo no quería que él entrara”, recodó y detalló que “me entere que él”.“Era un hombre controlado, no la dejaba salir a ningún lado, mi hija no podía ir a jugar al fútbol que era lo que ella hacía”, aseguró.Según contó la madre, cuando los familiares y allegados le decían a la victima que abandone a su pareja, la respuesta era:“El hombre vivía de las mujeres, era muy posesivo”, apuntó la madre de la víctima y declaró: “él fue directamente a matarla.? . Lamentablemente, a veces terminas llegando a esto para que se haga justicia."Un tremendo intento de asesinato ocurrió en la madrugada de miércoles en la ciudad de Gualeguaychú. Según dio cuenta Elonce, una mujer de 40 años, que dormía en su domicilio, fue atacada por su ex pareja, que había irrumpido en la casa por una ventana. El sujeto de 42 años, la agredió cuando la mujer descansaba y con un cuchillo, le provocó quince heridas, entre ellas, dos puñaladas en el tórax, las cuales, hicieron peligrar la vida de la víctima.