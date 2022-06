Otorgaron arresto domiciliario en una causa al represor Etchecolatz

Los jueces consideraron que Etchecolatz tiene 93 años y problemas de salud, ya que padece "antecedentes de HTA, ACV isquémico, Ex TBQ, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, HPB, diverticulosiscolónica".



La Cámara Federal de Casación Penal concedió la prisión domiciliaria al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a prisión perpetua y que hoy cuenta con 93 años.



La evaluación de la máxima instancia penal es en el marco de la causa por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a manos de un grupo de la Dirección General de Investigaciones.



Al evaluar la solicitud de arresto domiciliario, los jueces consideraron que Etchecolatz tiene 93 años y problemas de salud, ya que padece "antecedentes de HTA, ACV isquémico, Ex TBQ, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, HPB, diverticulosiscolónica".



Según adujo su defensa, requiere de un cuidador de adultos mayores las 24 horas del día, para poder realizar cualquier actividad de la vida diaria y ello no puede ser garantizado por ninguna unidad dentro del Servicio Penitenciario Federal.



Si bien los abogados de la querella se opusieron y señalaron que su estado puede ser tratado en la cárcel, los jueces la concedieron.



El Tribunal evaluó justamente el informe del Cuerpo Médico Forense que corrobora el deterioro de salud del represor, y que "requiere múltiples controles".



En esta línea, del informe referenciado surge que "el nombrado necesita de terceras personas para poder realizar actividades de la vida diaria, a partir de lo cual los médicos especialistas concluyeron que Etchecolatz requiere la asistencia de un cuidador de adultos mayores las 24 horas del día".



"En virtud de lo expuesto, se puede deducir que la detención del nombrado en la unidad carcelaria provoca un agravamiento en su estado de salud, puesto que de los informes supra referenciados se desprende que, el actual cuadro clínico del nombrado es delicado y el lugar de alojamiento no posee infraestructura suficiente para atender las diversas patologías de las que adolece el encausado", concluyeron en el fallo.



El fallo fue firmado por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques.



Igualmente, al tener condenas por otras causas de delitos de lesa humanidad, la prisión domiciliaria del represor no se hará efectiva, debido a que tiene que obtener el mismo beneficio en todas aquéllas para que se haga finalmente efectiva.