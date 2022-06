“Me robaron el celular. Contactarme por este medio”, dice el último posteo en Facebook de María Virginia Munivez, fonoaudióloga de 58 años. El mensaje fue escrito este martes a las 8.47. Horas después la golpearon brutalmente y la apuñalaron frente a su nieta de 3 años en su casa de la zona céntrica de La Plata. Murió este miércoles a causa de las heridas. Hay un detenido.



La víctima falleció en las últimas horas en el hospital San Martín, de la capital de la provincia de Buenos Aires, adonde había sido derivada en grave estado tras la paliza, confirmaron los médicos que la asistieron.



Las imágenes de la nena, testigo de la salvaje agresión, inundan las redes sociales de la víctima. Era el centro de su vida. El martes al mediodía la chiquita estaba junto a su abuela. La mamá de la beba se la había dejado para que la cuidara mientras iba a un almacén que estaba a unas pocas cuadras de la casa de María Virginia, ubicada en calle 21, entre 61 y 62, del centro platense.



No bien se fue la mamá de la beba, los investigadores sospechan que un sospechoso entró al edificio, llegó hasta la casa de María Virgina y la atacó. “Al regresar, la hija se encontró con su mamá tendida en el suelo, ensangrentada y la nena, que fue testigo de todo, ilesa, por lo que dio aviso de inmediato a las autoridades”, dijo a la agencia Télam una fuente judicial.



La Policía, un móvil del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME llegaron al lugar de inmediato. Tras el ataque, la víctima fue llevada al hospital San Juan de Dios con una fractura en la órbita de su ojo izquierdo y un profundo corte en la cabeza, y luego la derivaron al hospital San Martín: allí la intervinieron quirúrgicamente y, esta mañana, falleció.



En tanto, peritos de la Policía Científica tomaron huellas en todo el departamento y realizaron las diligencias de rigor en busca de pistas sobre el homicida. Los investigadores precisaron que en la escena del crimen se secuestró el cuchillo utilizado por el atacante, que se cree llegó hasta el lugar con intenciones de cometer un robo ya que, en principio, se detectó el faltante de una computadora y un televisor.



No obstante, los informantes aclararon que, por el momento, “no se descarta ninguna hipótesis”. A su vez, se realizó un relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad privadas y todas las personas que entraron al edificio fueron citadas a declarar.



Mientras tanto, un vocero judicial indicó esta tarde que, en función de todos los elementos recabados hasta el momento en el expediente, fue aprehendido un hombre como presunto autor del crimen. Fue Iidentificado como Mirko Galarza (27).



Un investigador indicó que Galarza “era conocido de la hija de Munívez, pero mantenía diferencias con ella” y también “tiene antecedentes por robo”.



Esto sospechoso quedó a disposición del fiscal Marcelo Romero, de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de La Plata, quien recaratuló la causa como “homicidio en ocasión de robo”.