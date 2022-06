Compraron agroquímicos por casi $1 millón y pagaron con cheques “truchos”

Un minuto de distracción puede ser fatal para que los estafadores cumplan su objetivo y dejen a los damnificados sin reacción y lamentablemente, en “pampa y la vía”.Un ciudadano de 42 años, titular de un comercio de agroinsumos radicado en la ciudad de Chajarí denuncia que días pasados se había puesto en contacto un hombre de la provincia de Misiones y encargo la compra de productos químicos, a saber, 100 litro de herbicidas glifosato marca Falcrop en bidones de 20 litros (en total 5 bidones) que tiene como nombre comercial GARANTE FULL II y 6 cajas de herbicidas Haloxifop por 5 litros cada uno en un total de 120 litros marca H-FOP 54%.Estos productos y de acuerdo al “comprador”, iba a mandar un empleado en un camión para retirar y abonar la compra. Días después se apersona un individuo al negocio de referencia, no se identifica he hizo entrega de dos cheques del banco Macro por un monto de $450.000 un valor y el otro de $430.000 ambos firmados por firmado por la Cooperativa de Productores Yerbatero de Jardín América LTDA.Luego de cumplir los pasos administrativos, este señor le pide al propietario del comercio podría “mover” la mercadería hasta la Estación de Servicio “Nueva Energía” que se encuentra ubicada en el lateral Oeste de Ruta Nacional 14, pasando la rotonda de ingreso a la ciudad.Allí descargan la mercadería y en pocos minutos esta persona acompañada de otro individuo carga todo en una camioneta, circunstancia que queda filmado en las cámaras de la Estación de Servicio.A la tarde el propietario del comercio se pone en contacto con la Cooperativa, la cual sería hipotéticamente la titular de los valores abonados en el comercio, llevándose la sorpresa por parte del propio Gerente, que dichos cheques son falsos, que no es la primera vez que pasaba y ya hay una causa penal abierta en Misiones.La camioneta que finalmente transportó la mercadería, producto de la estafa, se trata de una Volkswagen modelo Amarok, color blanco. Fuente: (TalCualChajarí)