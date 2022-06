Dictan prisión preventiva para acusado de asesinar a su madre, hija y hermano

El juez de garantías de San Nicolás, Román Parodi, dictó la prisión preventiva para Pablo Grottini, el hombre acusado de asesinar a su hermano, a su hija de 10 años y a su mamá en un lapso de dos años.Para la justicia las declaraciones de testigos y el análisis de la computadora del imputado fueron claves para que el juez dicte la medida.En las búsquedas de Google se hallaron datos escabrosos en donde el acusado solicitaba información acerca "qué pasa si inyecto aire en las venas" o "cuánto después de introducir aire se produce el infarto".Este caso que conmovió a toda la ciudad de Ramallo se conoció a fines de abril luego que la médica del hospital que atendió a la mamá de Grottini dudó de su muerte, ya que la mujer se encontraba en perfecto estado de salud y estaba por ser dada de alta.A su vez, se constató que el suero estaba pinchado y fue allí que comenzó una investigación donde también se lo involucró por las muertes de su hermano en 2019 por causas desconocidas y de su hija de 10 años en 2021.Actualmente el hombre quedó procesado por los delitos de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía" en perjuicio de su madre Teresita, de 61 años, y de su hija Aylén, mientras que por el fallecimiento de su hermano Gabriel, de 32, "homicidio agravado por alevosía"."Luego se determinó que el nuevo suero que había colocado la enfermera también se encontraba pinchado, esta vez con un solo orificio en la manguera, y se halló en el mismo box donde se encontraba la paciente una ampolla de diazepam abierta, la cual no había sido prescripta para ningún paciente ese día", se informó en un comunicado judicial.El cuerpo de la menor fue exhumado a principios de mayo para realizarle una autopsia que por el momento no arrojó resultados.La fiscal también le adjudicó el delito de "daño" debido a que un testigo declaró que dos días después de la muerte del hermano vio cuando Grottini mató al perro de la víctima tras darle una inyección.Hace algunas semanas se le tomó declaración indagatoria al hombre de 42 años, y este se defendió y sostuvo que la información de las búsquedas de Google era para suicidarse y no para cometer un crimen.