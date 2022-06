Detuvieron al sujeto que intentó asesinar a puñaladas a su ex mientras dormía.

Policiales Mujer sufrió 15 puñaladas mientras dormía tras brutal ataque de su ex pareja

Poco antes del mediodía de este miércoles, personal policial detuvo a Sebastián Sire. Se trata del hombre de 42 años de edad que intentó asesinar a su ex pareja a puñaladas y luego se dio a la fuga, fue aprehendido mientras caminaba por la calle, para luego ser trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanecerá alojado a disposición del Poder Judicial.”, explicó el funcionario policial y agregó que “fue ubicado cerca del mediodía mientras se desplazaba en forma peatonal”, relató Primo.Por otra parte, el comisario informó que el detenido fue trasladado a la sede de la departamental y quedó detenido a disposición de la fiscal Eliana Ghiglione. Primo agregó queSegún explicó la fiscal Eliana Ghiglione en diálogo con, Sire "ya tenía medidas restrictivas por denuncias previas y había sido excluido de ese domicilio hace un mes y medio. Estaba dispuesto el botón antipánico pero, de acuerdo a lo que estamos investigando, no se le había podido colocar porque no tenía teléfono".Cabe destacar que "el botón antipánico" es una aplicación que requiere de un dispositivo móvil y acceso a internet para funcionar. En la ciudad de Gualeguaychú, según datos policiales, son 1831 dispuestos para mujeres que denunciaron violencia de género.Sobre las características del ataque, que tuvo lugar esta madrugada, Ghiglione informó que "el hombre ingresó por una ventana y atacó a su ex pareja que dormía en su habitación. La víctima fue traslada por una ambulancia al Hospital”, contó.La fiscal indicó que, durante el ataque, la mujer de 39 años de edad (quien desempeña tareas de maestranza en el hospital Centenario) “sufrió heridas graves, heridas de muerte, por suerte fue atendida rápidamente por personal hospitalario y según nos confirmaron, estaría fuera de peligro”.Asimismo, sostuvo que “la hija de la víctima fue quien la socorrió, una adolescente de 14 años" que ingresó a la habitación durante el ataque propinado a su madre”, remarcó.