Condenaron a prisión en suspenso a ex intendente por abuso sexual a una niña

La Justicia condenó al ex intendente de la localidad correntina de Garavi, Eraldo Chuquel, quien estaba acusado del delito de abuso sexual contra una menor.



Se trata de una causa que se inició en el 2017, cuando la madre de la chica denunció al ex funcionario ante la Comisaria del Menor y la Mujer en la ciudad de Virasoro.



El ex jefe comunal fue condenado a una pena de 6 meses de prisión en suspenso por ser culpable del abuso simple contra una niña de 12 años, consignó el portal local Urgente Santo Tomé.



El pedido de investigación y documento de denuncia fue realizada en el año 2017 en la localidad de Virasoro, de donde sería oriunda la menor de 12 años.



La madre de la niña, cuyo apellido es reservado, efectuó el trámite en la Comisaría del Menor y la Mujer de esa ciudad y en forma inmediata la Policía de Santo Tomé en conjunto con fiscalía llevaron a cabo la etapa de instrucción.



De acuerdo a la resolución judicial, la Cámara Gesell de la víctima fue contundente y se sumó a las anotaciones que había realizado en su diario íntimo, que fueron encontradas por su madre.



Según consta en la denuncia, la niña relataba en su diario los abusos sexuales a los que era sometida por parte de Chuquel.