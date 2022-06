Quedó firme la sentencia a Gustavo Rivas por abusos sexuales a menores

Quedó firme la sentencia de primera instancia contra el abogado Gustavo Rivas, condenado por 8 casos de abusos sexuales a menores y promoción a la prostitución.El Tribunal de Gualeguaychú le había fijado una pena de 8 años de prisión por un caso. Ahora, tras la determinación del Superior Tribunal de Justicia que no hizo lugar a la prescripción del resto de las denuncias se acumularía la pena con la que podrían imponerles por el resto de los casos.El fiscal Coordinador Lisandro Beherán expresó que “esto significa que la Fiscalía, en cuanto arribe a Gualeguaychú el expediente pedirá que se aplique el cómputo de pena y que se empiece a cumplir de inmediato”.Entonces, Rivas podría quedar detenido para cumplir la pena 8 años. “Desde la Fiscalía vamos a pedirle al Tribunal que se cumpla y que se acumule a lo que se aplique por los otros siete casos que no prescribieron”.A su vez, Beherán indicó que “pediré la prisión efectiva en un centro de detención”, es decir, que busca que Rivas no sea beneficiado con una domiciliaria.El expediente está en viaje desde Paraná a la Cámara de Casación de Concordia y luego llegará a Gualeguaychú en las próximas horas. Habrá que ver si el Tribunal local da el visto bueno a lo solicitado por la Fiscalía.Para conocer el monto de pena por los otros siete casos se tiene que conformar un nuevo Tribunal, previamente la Oficina de Gestión de Audiencias deberá elegir los jueces que impondrán la pena.Así, desde la Fiscalía se pedirá la detención de Rivas, quien ha pasado todo el tiempo en su casa.Sin embargo, el abogado defensor, Raúl Jurado, pidió a la doctora Alicia Vivian, presidenta del tribunal de juicios y apelaciones, que se cumpla la prisión domiciliaria, y remarca que este miércoles Rivas cumple 77 años.