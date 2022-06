Una joven fue encontrada muerta en una comisaría: la familia apunta a la polícia

En la localidad bonaerense de Laprida, ubicada a 430 kilómetros al Sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, reina la incertidumbre tras la muerte de Daiana Soledad Abregu (25), quien fue hallada ahorcada el domingo pasado en una comisaría local. La Justicia investiga un posible suicidio, pero la familia de la joven fallecida descree de esa versión y cuestiona el accionar policial.Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Bonaerense apartó al suboficial a cargo del sector de los calabozos de la Estación de Policía Comunal de Laprida donde estaba alojada Daiana y donde fue hallada ahorcada.Según comunicaron desde la Policía, alrededor de las 7 del domingo, la joven se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en plena vía pública, por lo que le labraron una contravención -intervino el Juzgado de Paz de Laprida, a cargo de la jueza Marina Saint Martín- y la trasladaron a la comisaría.Ya por la tarde del domingo, cerca de las 15.30, una oficial de guardia recorrió los calabozos y halló a Daiana desvanecida: tenía una campera que le pertenecía alrededor de su cuello. De acuerdo a las fuentes policiales, a los pocos minutos arribó una ambulancia del hospital local y un médico le practicó maniobras de reanimación. Unos 20 minutos después, se confirmó el fallecimiento.Por la muerte de Daiana se inició una investigación que encabezan los fiscales Alejandro Braga, de la Ayudantía Fiscal de Laprida, y Christian Urlezaga, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Olavarría. La causa fue calificada como “averiguación de causales de muerte” y la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, secuestró la campera que pertenecía a joven fallecida.La autopsia al cuerpo de Daiana se hizo este lunes en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul. Los forenses establecieron que la muerte se produjo a causa de un paro cardíaco por asfixia mecánica. No se detectó otra lesión externa.Como parte de la investigación, los fiscales solicitaron la historia clínica de Daiana al hospital y las actuaciones que derivaron en la aprehensión al Juzgado de Marina Saint Martín. Además, le tomaron declaración a familiares de la joven, quienes denunciaron ante los medios locales responsabilidades policiales, ya sea por acción u omisión, y pidieron que la causa sea investigada como homicidio. En ese caso, la causa pasaría a manos de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia Institucional y Delitos Carcelarios de Azul.“Hablamos ayer con el ayudante fiscal, nos dijo lo mismo que nos dijeron en la Policía, que estaban averiguando la causal de muerte, a ellos tampoco les cerraba y por eso investigaban”, dijo la hermana de Daiana al sitio Laprida Noticias. Por otro lado, reprochó que a los parientes “les avisaron muy tarde del caso, a las 6 de la tarde” y que “se empezó a conocer en todo el pueblo” lo que había sucedido con Abregu antes de que ellos supieran.Para esta tarde, la familia de Daiana, quien era madre de un chico de 10 años, preparaba una manifestación frente a la comisaría, en Pellegrini 1480, para reclamar el esclarecimiento del caso. El mismo pedido se replicó en las redes sociales: “Que dejen de mentir, que den explicaciones!!! Todos sabemos que Dai nunca jamás dejaría a su hijo, lo amaba con locura!! Están cambiando las versiones, que nuestro pueblo no se quede callado y aun no teniendo plata para comprar a los jueces se sepa la verdad”, escribió en Facebook una amiga de la joven fallecida.Mientras avanza la causa judicial, las autoridades de la Policía bonaerense investigan la responsabilidad de los cuatro agentes que se encontraban la tarde del domingo en la comisaría donde murió Daiana. Por el momento, ninguno fue acusado. Sin embargo, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió desafectar al suboficial a cargo del sector de los calabozos hasta tanto se aclare lo sucedido.