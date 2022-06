Menor denunció haber sido obligada a abortar: lo que explicó el fiscal del caso

Policiales Allanaron la sede del COPNAF Concordia y el hospital Masvernat

Un adolescente de 17 años y oriunda de Puerto Yeruá denunció que en el hospital Masvernat de Concordia le practicaron un aborto cuando ella, en realidad, se había hecho presente en el nosocomio local para realizarse una ecografía por un embarazo que, según asegura, estaba cursando."Ella dijo que cuando llegó a Concordia no le habían hecho una ecografía sino directamente un aborto, del cual ella jamás había dado su consentimiento: ni ella ni su madre", informó ael fiscal a cargo de la investigación que inició el pasado jueves, Martín Nuñez.Según el funcionario judicial, se trata de una "causa atípica, ya que no es común recibir una denuncia de esa naturaleza y además se trata de un hecho grave".Luego de los allanamientos, "se pudieron recuperar todos los expedientes" relacionados con el caso, incluidos "los del COPNAF, ya que ella está recibiendo intervención de ese organismo", informó Nuñez.Los otros procedimientos - añadió - "fueron en el hospital Masvernat, a fin de secuestrar la historia clínica, y en los centros de Salud de Puerto Yeruá, donde ella manifiesta haberse atendido".Según explicó el fiscal, de la documentación secuestrada, "en principio, no surge el embarazo de la niña, aunque ella manifestaba estar embarazada". Y subrayó que "los test de embarazo que le realizaban en Puerto Yeruá, todos daban negativo"."Es por eso que en la última revisión se le indicó que se debía hacer una radiografía y un análisis de sangre para determinar si había o no embarazo", indicó Nuñez.Además, el funcionario judicial informó que la denunciante "había tenido uno de esos chips anticonceptivos que se ponen, de forma subcutánea, para impedir un embarazo, y el mismo había sido retirado el 15 de mayo de este año; dato que fue confirmado por un médico"."Tampoco dan muy bien los plazos que ella menciona, ya que esto fue en marzo hasta la fecha", mencionó el fiscal.Por último, Nuñez comentó que para este lunes piensa entrevistar a "quién ella menciona como su partera, su obstetra; en Puerto Yeruá". Dado que es quién la denunciante "señala que es la que venía llevando adelante el seguimiento de su embarazo"."Documentalmente, esa persona deja constancia de lo contrario y de que no se pudo comprobar el embarazo", explicó el fiscal. Destacando que la investigación "al menos con los datos que tengo, deja más dudas que certezas".