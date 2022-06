Homicidio en barrio Humito: familiares piden la captura del único sospechoso

Familiares y allegados de Daniel Canavidez pidieron justicia frente a Tribunales. El hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza el lunes 30 de mayo en el barrio Humito de Paraná. El único responsable de la muerte de canavidez es su cuñado y está prófugo de la justicia.Al respecto, la hermana de la víctima y ex pareja del único sospechoso indicó a Elonce que “el hecho ocurrió el lunes pasado cuando tuvimos una discusión con mi pareja (de apellido Centurión), le pedía que se vaya de mi casa, me golpeó con un arma de fuego y cuando intervino mi hermano mi pareja lo mató por la espalda”.Además, sumó que “hace una semana que está prófugo y el fiscal Laureano Dato, no nos dice nada, tenemos mucho miedo, porque él tiene antecedentes por abuso de armas de fuego, estuvo preso y lo largaron igual”.

“Él amenazó que va a matar a dos personas más y después se va a entregar”

En tanto, otra hermana de la víctima, dijo que “Hace una semana que pasó el hecho y este hombre sigue prófugo, sabemos que se realizaron allanamientos y se escapa, estamos seguros que está muy cerca de nosotros”.“Centurión entregarte, mataste a nuestro hermano que no tenía problemas con nadie”, sostuvo al sentenciar: “Estamos con custodia permanente y queremos que lo encuentren”.“Sabemos que este hombre está merodeando la zona, se oculta en alcantarillas”, cerró.