Robaron en local de ropa: “Da mucha bronca, habíamos arrancado de cero”

"Los vecinos nos dijeron que hay robos bastante seguido en el barrio"

Primero, Karen, una joven que es mamá de un niño pequeño abrió el comercio con ropa femenina. Al emprendimiento luego, se sumó un amigo de ella, Joaquín, con ropa masculina.. Arrancaron una reja que da al exterior, saltaron al interior del lugar y cometieron el robo., entre lo que le sacaron a mi amigo que recién arrancaba con el rubro de hombre (unos 50 mil pesos) y los 180 mil que perdí yo con ropa de mujer”, dijo ala joven.Confió que sienten “, y que vengan y que pase esto es tristísimo”.“Yo había aprontado una bolsa con ropa de verano, de fiesta, shores; se llevaron eso además me sacarme los jeans del mostrador, en gran cantidad y talles”, contó Karen.Contó que tras el hecho “se acercaron vecinos mostrándome su solidaridad”, y agregó que les dijeron que “eIncluso antes de esto llegaba gente que me preguntaba si aún no me habían robado porque es algo que a menudo sucede. Esta vez nos tocó a nosotros”.Detalló que tras comunicarse con el 911, “vino la policía, sacaron fotos, nos acercamos luego a la comisaría tercera a hacer la denuncia”.La joven acotó que vive en un departamento contiguo y asegura que “no escuchó nada”.

“Me sacaron todo, me dejaron sólo tres remeras”

“Fueron demasiado silenciosos, se ve que palanquearon, hicieron fuerza. Nadie vio nada y no escuchamos nada tampoco”, dijo.Joaquín, por su parte, mencionó a Elonce que “recién arrancaba en el rubro. Me sacaron todo, me dejaron sólo tres remeras; tenía mi sector lleno de ropa. Fue un golpe duro, uno hace un esfuerzo grande con la familia, los amigos, para avanzar, para progresar; que pase esto es chocante, pero igualmente hay que buscarle la solución y salir adelante”.