Se conoció el resultado de la pericia psiquiátrica al jugador Sebastián Villa

La otra causa

La especialista que el jueves pasado realizó la pericia psiquiátrica al futbolista de Boca Sebastián Villa durante una hora ya tiene sus conclusiones. Este lunes, minutos después de las 17, se las entregó a las dos fiscales de la UFI N°3 de Esteban Echeverría que investigan al delantero tras una denuncia por abuso sexual con acceso carnal.accedió a ese documento, donde se habla de que “se observa una personalidad normal” en el delantero colombiano.También dice en otro punto del estudio que Villa “no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales”. Luego, se indica que “no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista”.Además, se observó que el futbolista “no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente” y que “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.Y cierra el informe de la pericia realizada por la médica psiquiatría Yanina D´Emilio: “Sin patologías psiquiátricas, por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico”.Con estos resultados ya sobre sus escritorios, los investigadores deberán tomar una decisión sobre el llamado a indagatoria al extremo de Boca. Si lo hace, podría ser a mediados de la semana que viene.Por otra parte, la defensa del colombiano, encabezada por el abogado Martín Apolo, solicitó una nueva pericia psiquiatrica para la víctima. La solicitud llamó la atención en los tribunales de Lomas de Zamora, ya que de la anterior había participado la perito de parte de Villa, Blanca Huggelmann. Tanto el letrado que representa a la víctima como las dos fiscales, se opusieron al pedido.Si, efectivamente, se produce el llamado a indagatoria en las próximas horas, Villa tendrá la posibilidad de defenderse oficialmente. Su abogado patrocinante, ya adelantó que “tiene muchas ganas de contar lo que de verdad pasó”. ¿Cuál es la estrategia que desplegarán? Muy probablemente dirán, en primera medida, que, si bien existía una relación de “afecto” entre la denunciante y el futbolista, no eran novios. También confirmará que él estuvo esa noche en su casa del country Venado II pero dirá que la relación sexual fue consentida.Por otro lado, según dejaron trascender desde su defensa, negará que estaba alcoholizado. Lo difícil de este punto, será desmentir los chats del día siguiente donde el jugador de Boca le confiesa a la víctima que estaba “tomado”. En declaración públicas, su abogado dijo que eso se trató de un mal entendido por los modismos que usa Villa para hablar, propios de los colombianos. ¿Dirá lo mismo frente a la Justicia?Una vez que la indagatoria se haga, si es que las fiscales toman esa decisión, deberán declarar también las otras dos personas del entorno que mencionó la víctima en su denuncia original. Se trata de un tal Vikingo, que haría las veces de seguridad del futbolista, y Félix, un hombre que se encargaría de asistir al deportista.En caso de que ambos sean llamados por las fiscales, tendría que verse si es en calidad de testigos o de imputados por algún tipo de encubrimiento.Con respecto a los testimonios que ya se escucharon, las dos médicas que atendieron a la víctima al día siguiente del supuesto abuso denunciado coincidieron en decir que no recuerdan el caso y que se atienen a lo que dice la historia clínica. Es decir, que no vieron ningún tipo de lesión.Sin embargo, durante los interrogatorios, el abogado de la víctima, Roberto Castillo, hizo hincapié en preguntar por unos estudios complementarios. Es que la víctima asegura que la mandaron a hacer una serie de procedimientos de los que se estilan ordenar en casos de abuso. Las dos médicas lo negaron. Esa contradicción, podría zanjarse si aparece el documento en el que se le ordena a la mujer realizarse esos estudios.Por otra parte, Villa todavía tiene que tomar una decisión que le está reclamando la Justicia. Tiene que ver con la causa anterior, por violencia de genero contra su ex pareja Daniel Cortez. Es que el fiscal Sergio Anauati, le ofreció un juicio abreviado con una condena de dos años en suspenso. El futbolista tiene la posibilidad de aceptarlo y ser condenado o negarse e ir a un juicio oral, donde se ventilarán las pruebas y la condena podría ser mayor.En caso de que de el visto bueno, deberá obligatoriamente, aceptar que le pegó a su ex mujer. Reconocer la culpa es una condición sin ecuanon para poder firmar el beneficio del abreviado. Además, en ese caso, si bien no iría a prisión, quedaría en su prontuario una condena firme.Mientras tanto, Villa continua con su vida normal. Fuente: (Infobae)