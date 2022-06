Golpearon a embarazada para robarle: rompió bolsa y debieron inducir el parto.

El testimonio

Gritos y desesperación

Detuvieron a los delincuentes que golpearon a una embarazada para robarle. La mujer cursaba la semana 38 de embarazo y debieron inducirle el parto. El hecho ocurrió en barrio Alto General Paz, de la ciudad de Córdoba.Le pegaron un culatazo en la panza y rompió bolsa. Delincuentes en moto la sorprendieron a plena luz del día el pasado viernes. La atacaron a golpes por un celular.En las últimas horas, los ladrones quedaron detenidos. De acuerdo a los que informaron fuentes policiales, fueron arrestados luego de una serie de allanamientos en barrio Yapeyú, zona este de la ciudad de Córdoba.Tamara está a salvo con su beba en su casa, pero sin tranquilidad y aún con dolores como consecuencia del violento ataque de ladrones y de la cesárea. Hace cuatro días vive con miedo de salir otra vez a la calle.Le faltaba una cuadra para llegar a su vivienda. Regresaba de una reunión del colegio de su hija cuando sufrió el robo. “Antes de llegar a mi casa, veo que venían dos sujetos y empezaron a decir: ‘Le damos’”, contó la joven a. En ese instante, pensó lo peor. Y no estaba equivocada. Comenzó a correr, pero no pudo seguir por la panza, ya que transitaba la semana 38 de embarazo.En ese momento, uno de los delincuentes la agarró de atrás, sacó un revólver y la empujó contra la pared: “Ahí me puso la pistola en la panza, me empezó a pegar y pedir el teléfono".“Me pegó en la panza e inmediatamente rompí bolsa”, lamentó Tamara. Los atacantes huyeron a toda velocidad y la dejaron herida en el piso. Estaba muy asustada y empezó a gritar desesperada a pedir ayuda.Dos vecinas llegaron y la auxiliaron. Luego la trasladaron al Sanatorio del Salvador, donde le indujeron el parto. Finalmente nació Pilar. Ambas están fuera de peligro. Después de un episodio de terror, ocurrió un verdadero milagro.