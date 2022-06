Volvieron a robar elementos a peluquero: “Es una pérdida muy grande”

La peluquería “Alma”, ubicada sobre avenida Ramírez y calle Andrés Pazos, en Paraná, otra vez fue blanco de los delincuentes que, previo forzar un candado, se alzaron con las herramientas de trabajo del local comercial.Matías Lazzarini, el dueño de la peluquería, detalló aque le sustrajeron “diez tijeras doradas y plateadas, planchitas de pelo, máquinas para cortar el pelo, secadores, la computadora y un parlante portátil”. “Es una pérdida muy grande para la peluquería”, lamentó.“Un oficial me tocó el timbre en el departamento a las 6 para informarme que un civil había visto la puerta abierta con todo apagado y llamó a la comisaría; cuando los policías llegaron, se encontraron con que me habían robado”, rememoró al dar cuenta que “ya es la segunda vez” que roban en el local comercial.Tras el primer robo, en noviembre , Lazzarini fue afectado por el gasto que implicó la rotura de vidrios, pero esta vez, los delincuentes ingresaron y se llevaron las herramientas de trabajo que son fundamentales para desempernar su labor. “Hoy tuve que cancelar los turnos a las clientas porque me dejaron sin herramientas”, lamentó el peluquero.Además de los gastos de cerrajería que demandará reparar lo dañado, el joven peluquero tendrá que reponer los elementos robados. “Tendré que comprar lo mínimo y seguir laburando”, esperanzó. Fue en ese sentido que instó a otros peluqueros que puedan vender o prestarle herramientas “porque hoy me volvió a pasar a mí, pero mañana le puede pasar a cualquiera”.“Te sentís violado porque llegas a tu lugar de trabajo y no te esperas que te hayan robado; te encontrás con tres cuartas partes de la peluquería”, lamentó el trabajador.En la oportunidad, Lazzarini pidió mayor seguridad en la zona, que es muy oscura. “Yo dejaba la luz de afuera encendida pero también es un gasto y hoy día la luz comercial no es nada barata”, explicó. Y agregó: “El candado no fue suficiente y ahora tendré que poner una reja”.