Modista mató a su pareja en la cama y lo descuartizó: pedirán que la absuelvan

"Manipulador sería la palabra, vividor, maltratador". Mafalda Beatriz Secreto (65) es una costurera y modista de la ciudad de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. Así hablaba de su pareja, José Luis Arena (59), a quien mató en mayo de 2019 en la cama de su habitación y lo descuartizó.La mujer será juzgada desde hoy por "homicidio agravado por el vínculo". Su defensa adelantó que pedirá su absolución, al considerar que fue víctima de violencia de género y drogada para ejercer la prostitución contra su voluntad.El juicio comenzará a las 9 en los tribunales de Pergamino, ubicados en la calle General Pinto 1251. Estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1, presidido por el juez Guillermo Burrone.En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) estará Ignacio Uthurry, quien también se encargó de la etapa de instrucción en la causa.La abogada Raquel Hermida Leyenda, la misma que representa a la condenada Nahir Galarza por asesinar a su novio en Gualeguaychú, asumió la defensa de la imputada a principios de 2020, cuando Secreto se encontraba alojada en la Unidad Penal 47 de San Martín. Pocos meses después, logró que le otorguen la prisión domiciliaria.La mujer,"La golpeó brutalmente para sacarle el dinero, de tal manera que a veces ella no podía seguir trabajando porque tenía que ir a lo de un empresario a buscar las órdenes para una costura y no podía salir de la casa", aseguró la abogada.Luego, Secreto "empezó a darse cuenta que, no podía levantarse para abrir el negocio", además de presentar "lesiones vaginales"."Tenía imágenes raras de hombre que venían a su cuarto, hombres que insistentemente la violaban", relató Hermida Leyenda y explicó: "Sin embargo, el quiebre de Secreto, según su abogada, fue advertir que, al tiempo que Arena le dijo que iba a vender su casa, además de amenazarla "con prostituir a sus hijas y a su nieta".Esa noche, "él se puso en la cama, puso una de sus armas sobre su pecho y le dijo que fuera a buscar algo a la cocina. Ella se levantó y sobre el escritorio vio la otra arma, volvió al dormitorio y le disparó", señaló la defensora a Télam.Según Hermida Leyenda, las pericias psicológicas y psiquiátricas de la asesoría pericial de Pergamino determinaron que Mafalda "había vivido un trastorno mental transitorio".La abogada adelantó que, "un delito permanente que la lleva a accionar en una situación de legítima defensa, porque ella unos días antes le había mandado un mensaje a él, que no daba más, y pidiéndole que no la matara".El juicio comenzará con los alegatos de apertura de las partes y se espera que declaren cerca de diez testigos en la primera jornada del debate, que finalizará el próximo 17 de junio.El cuerpo de Arena fue encontrado el 1 de junio de 2019 en una casa ubicada en la calle 11 entre 50 y 51, de Colón, a 50 kilómetros de la ciudad de Pergamino.Esa mañana, Secreto fue a la casa de su hermano para decirle que había asesinado a su pareja y que necesitaba ayuda para deshacerse del cadáver.Horas después, el hombre se presentó en la comisaría local para informar a la Policía lo que había ocurrido.Al ingresar a la propiedad, los agentes, y además presentaba un orificio de entrada en el maxilar derecho.De acuerdo a la autopsia, Arena murió producto del disparo de arma de fuego, que le produjo una hemorragia y un hematoma en la nuez.Los vecinos declararon que existían situaciones violentas y amenazas del hombre a la mujer, a la que incluso llegaron a ver golpeada.Por este motivo, la imputada había realizado una exposición en la comisaría de la mujer, que dio intervención al Juzgado de Paz, y en la que ella solicitó una prohibición de acercamiento, pero finalmente Arena -que había abandonado el hogar- volvió a la casa y se desestimó ese pedido.En una entrevista con Telefé Noticias en noviembre de 2019, desde la Unidad Penal 47 de San Martín, donde Secreto estaba detenida, la mujer contó cómo se conoció con Arena."Empezamos a conversar por Facebook, me buscó él, muy comprador, muy conquistador", dijo Secreto, quien sabía que Arena había sido "pirata del asfalto" pero pensó "equivocadamente que él había dejado atrás todo eso".De acuerdo a su versión, el hombre al principio "era encantador", pero "cuando empezó a tomar cocaína de nuevo él empezó a ponerse violento"."Para ocultar los golpes yo vivía maquillándome y poniéndome anteojos de sol, siempre, porque no quería que la gente me viese golpeada", afirmó Secreto y añadió: "Prácticamente como que yo estaba secuestrada por él, no me dejaba tener amigas, no me dejaba conversar por teléfono con mis hijas".Además, indicó que el quiebre se dio cuando detectó que a su nieto, de un año y cinco meses, Arena le había dado Clonazepam."Esa noche discutíamos porque me corto el teléfono él cuando yo hablaba con mi hija de Carlos Paz, yo ya entré en crisis porque yo ya no aguantaba más, paso por la computadora donde él había dejado un arma me acerco a donde está él y le digo ´José´. Él estaba mirando televisión recostado en la cama y yo saqué el arma y tiré", relató.