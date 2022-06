Asesinan a un joven a la salida de una fiesta y no hay detenidos

Un joven de 20 años fue asesinado este madrugada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Hasta ahora no hay detenidos por el crimen.



De acuerdo a las primeras informaciones, cerca de las 4.50 un llamado al 911 alertó a la policía de disparos en la zona de Temporelli y Suipacha, en esta localidad del sur de Rosario.



Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que los primeros indicios y datos aportados a la investigación dan cuenta a esa hora la víctima salía de una fiesta en la zona cuando fue atacado a balazos en Suipacha y Temporelli. La víctima huyó del lugar a pie, hasta caer malherido en Temporelli y Buenos Aires.



Al llegar al lugar, la policía constató que el herido había sido trasladado por un vehículo particular al Hospital Anselmo Gamen. Personal de guardia informó que cerca de las 5.10 había ingresado herido Agustín Martínez, un joven de 20 años de edad, trasladado por su hermano Hugo.



Hugo contó que de madrugada recibió un llamado diciéndole que su hermano estaba herido en la vía pública. Cuando salió a buscarlo lo encontró tirado en Temporelli, entre Buenos Aires y Filippini, por lo que decidió cargarlo en su auto y llevarlo al hospital, donde llegó sin signos vitales, producto de múltiples disparos de arma de fuego.



El fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, ordenó la intervención del gabinete de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para el relevamiento del lugar, fotografía, rastros y laboratorio. Personal policial se encontraba realizando tareas en busca de cámaras y testigos presenciales. Hasta ahora no hay indicios de el o los homicidas.



Fuente: La Capital