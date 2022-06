Quién es la detenida por vender droga en Paraná, pese a tener tres condenas

Policiales Tiene tres condenas por venta de droga en Paraná y aún desarrollaba el negocio

Drogas, detenciones y condenas

Se desbarató este domingo un kiosco de drogas ubicado en Provincias Unidas y Almirante Barbilari. El dato no menor, es que el negocio ilegal estaba a cargo de Claudia Bernal, una mujer que tiene antecedentes y es conocida en ámbito policial y de la justicia.Personal de la Dirección Toxicología, con apoyo del Grupo de Infantería (GIA), dieron cumplimiento a una orden judicial, otorgada por el Juzgado N° 1, a cargo de Marina Barbagelata.El allanamiento se llevó a cabo en el marco de una extensa investigación desarrollada por personal del área de Toxicología, la que fue iniciada en abril, y arrojó resultados favorables y esperados por los investigadores. Se secuestró cocaína, fraccionada en dosis para su comercialización; envoltorios de cannabis; un picador; envoltorios; aparatos de telefonía; una moto; y una suma superior a los $130.000.Asimismo, detuvieron a dos personas: una mujer y un hombre, quienes quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.Bernal, al percatarse de la presencia policial, intentó ingerir la droga, pero los efectivos lo evitaron. La mujer debió ser trasladada al hospital San Martín, donde recibió la atención médica correspondiente.Se supo que el detenido, de 28 años, de nacionalidad uruguaya, sería la pareja de Bernal.La casa allanada es de un familiar de Bernal. La condenada, para vender droga, había habilitado un modesto kiosco, el cual contenía muy pocos productos en exhibición. No se descarta que haya sido "una pantalla" para la venta de drogas a las personas que se acercaban a la casa a comprar.El personal de Toxicología conoció que en ese comercio ilegal, el "cebollín" de cocaína, era vendido a unos 1.000 pesos.Bernal había sido detenida el 5 agosto de 2021, en otro procedimiento policial. Ese día se tragó varias dosis de cocaína, por lo que debió ser internada. Con posterioridad se pudo establecer que había ingerido en envoltorios de nailon, 22 gramos de cocaína.Bernal es recordada en los tribunales de la justicia provincia y federal, porque tuvo numerosas causas por la venta de estupefacientes. Fue condenada en tres oportunidades y absuelta en una cuarta.En los tribunales federales de calle Urquiza, se la recuerda por ser una de las primeras mujeres en lograr ser condenada, no solo por el delito de la comercialización de estupefacientes, sino también por el delito de lavado de dinero y activos. Cada vez que Bernal cayó presa, siguieron el mismo camino otros familiares directos y allegados.La vida de la detenida de Villa Mabel, también estuvo relacionada con el homicidio de su sobrino Miguel Alberto Solioz, ocurrido en el año 2015. En la causa judicial se pudo conocer que la víctima fue asesinada por estar relacionado al mundo de la droga, y que una disputa de bandas, entre su tía y otros allegados, terminó de la peor manera.Pese a todo, fue absuelto en el juicio el imputado Jesús Marcos Mendoza, más conocido como Perpeto, quien es sobrino de Claudia Bernal.Con este panorama, no se descarta que el lunes, una vez que sea imputada por el delito de narcomenudeo, a Bernal se le imponga la prisión preventiva en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná.