“El que tiró a mi hijo anda suelto y mi hijo está bajo tierra en el cementerio”

“Mi hijo había salido en defensa de un amigo, un compañero de trabajo al que le estaban pegando y por eso le pegaron un tiro”, dijo Lorena Reguera, mamá del joven baleado en Agua Patito de la ciudad de Concordia.“Nosotros queremos que el chico se presente a declarar. No queremos que mienta, sino que diga la verdad y que cuente qué fue lo que pasó, porque ni nosotros sabemos exactamente qué ocurrió ese día”, pidió la mujer.“Aparte, mi hijo salió en defensa de este chico”, dijo en referencia al joven Alanís, a quien se presume estaba siendo golpeado.“El que le pegó el tiro a mi hijo anda suelto como si nada y mi hijo está bajo tierra en el cementerio. Nadie se ha presentado a declarar, por eso les pido a los vecinos, a los que vieron qué ocurrió, porque yo sé que hay un montón de gente que vio porque en las cámaras (de seguridad) se ve que hay mucha gente viendo”, manifestó a“El testigo clave es el chico que mi hijo defendió por considerarlo su amigo. Dio la vida por un amigo que hoy no da la cara. Por eso le pedimos que se acerque a Tribunales y diga la verdad de lo que ocurrió”. Y dirigiéndose al chico, Lorena dijo: “Nadie más que vos sabe lo que pasó ese día”.Por último, indignada y dolida por la muerte de su hijo, expresó: “Lo mataron por $500 que no sirven para nada. Da mucha bronca porque solo fue por 500 mangos”.Cabe recordar que el baleado en el barrio Agua Patito se trataba de Ángel David Giménez, de 28 años, y fue herido de gravedad por un disparo de arma de fuego el pasado 19 de mayo.David fue sometido a intervenciones quirúrgicas y se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva adulto del hospital Masvernat con asistencia respiratoria mecánica por presentar lesiones graves en la zona abdominal, donde tenía comprometidos un riñón, estómago y parte intestinal.Por el hecho habían quedado detenidas dos personas, que posteriormente fueron liberadas, además de que se realizaron un total de seis allanamientos en barrio Carretera La Cruz y Agua Patito, que terminó con la detención de otras cuatro personas.Finalmente, y tras pelear por su vida durante 10 días, David murió en la noche del domingo 29 de mayo mientras continuaba internado en la UTI del Masvernat.