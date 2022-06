Es entrerriana una de las víctimas de la secta religiosa “Dimensión cielo”

Apelación

Al supuesto pastor, Elías Daniel Argüello Soria se lo acusó, junto a otras cuatro personas, de captar a siete víctimas y reducirlas a la servidumbre mediante engaños y abusando de su vulnerabilidad, agravada en su caso por ser ministro de un culto no reconocido, una secta: "Dimensión cielo". Argüello se considera un “enviado de Dios”, como su esposa, “la Profeta”.La causa se inició en septiembre de 2020, cuando una mujer denunció que su hermana habría ingresado a una comunidad de fachada religiosa ubicada en una casa del Country “Ayres del Golf” de San Francisco, Córdoba, donde los miembros serían explotados y la explotación también se produciría en la capital provincial. Así comenzó la investigación.En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal apeló la falta de mérito de un pastor imputado por trata de personas con fines de explotación laboral. La presentación fue realizada por María Marta Schianni, fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de San Francisco, Córdoba, y Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en relación a Elías Daniel Argüello Soria, quien está acusado junto a otras cuatro personas de captar a siete víctimas y reducirlas a la servidumbre mediante engaño y abuso de su situación de vulnerabilidad, agravada en su caso por ser ministro de un culto no reconocido, para quien la justicia federal ordenó la libertad al considerar que los hechos que se le imputan son “situaciones rayanas con irregularidades de tipo laboral, previsional o fiscal u otro delito de derecho común”.En marzo de 2021, la Policía Federal allanó esa vivienda y otros domicilios más relacionados al culto Dimensión Cielo, y rescataron a cinco víctimas. Entre ellas se encontraba una joven entrerriana que hacía tres años había abandonado su casa en Concordia y estaba en la secta, alejada de su familia, despojada de su dinero y hasta de su identidad, porque le cambiaron el nombre.La joven concordiense, de quien se preserva su identidad, fue entrevistada por profesionales de los organismos que intervinieron y redactaron un informe donde se evidenció su situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por uno de los integrantes de la secta.“Su padre de más de 50 años se dedica al oficio de albañil, su madre falleció hace más de 14 años tras una larga enfermedad, circunstancia que, pese a sus intentos por continuar con su educación, la hizo dejar la escuela secundaria en tercer año para cuidar niños, con la finalidad de colaborar con la economía familiar, pues en dicha zona no había otro trabajo. El resto de su grupo familiar sería su abuela paterna y su hermano, todos residentes en la provincia de Entre Ríos, con quienes convivió hasta emigrar a Tucumán por una oferta laboral. No ve a su familia desde hace dos años y que sólo se comunica telefónicamente y a través del WhatsApp”, describieron.La Dirección de Asistencia y Prevención de Trata de Personas, del Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, expresó que la joven entrerriana “se ha encontrado bajo una situación de vulnerabilidad material y simbólica, proveniente de un entorno atravesado por el duelo de la pérdida de su madre, lo que determina que ella junto a su hermano queden al cuidado de su abuela paterna. Con una escasa red de contención familiar y comunitaria, y frente a una propuesta laboral prometedora, con el consentimiento de su padre, quien pertenece a la comunidad evangélica, decidió aceptarla y se traslada a Tucumán, donde permanece por los siguientes tres años”.Según el requerimiento de instrucción, Argüello, líder de la secta, habría captado, trasladado y acogido con fines de explotación mediante engaños personales a través de WhatsApp, Facebook y videos subidos a su canal de YouTube, a las víctimas. Para ello, habría transmitido a las mujeres promesas de salvación eterna con fundamentos de índole religioso, relativos a su supuesta capacidad y, posiblemente también, la de su esposa e imputada y de su hija menor de edad, de ser elegidos o enviados de Dios. Todo ello, con el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas quienes se habrían encontrado en una “búsqueda de sentido” a su propia vida o reconforte emocional, debido a que se encontraban atravesando una difícil situación personal, anímica y económicamente.Por ejemplo, a la chica de Concordia la sometieron a una “despersonalización”, al cambiarle el nombre por “Ana” o “Anita”.Un vecino del country Ayres del Golf dijo que la joven entrerriana o otra víctima eran empleadas domésticas, y se demostró que trabajaban 14 horas diarias, mientras Argüello y su pareja no tenían ocupación conocida, el pastor pasaba sus días jugando al paddle, y recibía masajes de las súbditas.Además, un instalador de aire acondicionado declaró que fue atendido por la joven concordiense, y notó cómo recibía órdenes y hasta el líder del culto la mandó a comer para luego atender a él y su familia en la cena.La investigación determinó que los miembros de la secta debían rendirle cuentas sobre la producción y venta de los alimentos elaborados en una panificadora, como así también de la administración de la inmobiliaria “Ciudad”.Para la Fiscalía, “la promesa de la vida en comunidad derivó en un acogimiento en condiciones de hacinamiento, ausencia de una alimentación adecuada, humillaciones y maltratos, control de salidas y comunicaciones, además de extensas jornadas y salario ínfimo o nulo”.“La real finalidad que buscaba era la de obtener los beneficios económicos mediante la explotación de este grupo de personas que trabajaban para él y su familia núcleo”, aseveró la acusación pública.Y agregó: “Para ser recibidas en el culto, las víctimas debían cambiar sus nombres y desprenderse de sus posesiones y bienes materiales en favor del acusado”.En cuanto al salario “nulo”, la fiscal federal María Marta Schianni aludió a que los imputados engañaron a las personas con un supuesto sistema, mediante el cual les hacían adquirir lotes que desconocían, presuntamente ubicados en la provincia de Tucumán. Por ejemplo, una de las víctimas contó que realizaba tareas administrativas en la inmobiliaria “Ciudad” de 7.30 a 16 y luego tareas domésticas, que ganaba un salario de 70.000 pesos, pero que no lo disponía totalmente, dado que le pagarían con lotes en Tucumán.Según la Fiscalía Federal, el pastor Elías Argüello “utilizó técnicas de persuasión coercitiva con la finalidad de doblegar la voluntad de las presuntas víctimas y lograr un total sometimiento de las mismas, sin necesidad de coartarles la libertad de locomoción. Es más, podía decirles que ‘podían irse cuando quisieran’, pero que dejarían de hacer la voluntad de Dios, lo que implicaba un costo altísimo, conforme la estructura de creencias que impuso”.Estas técnicas para el “control total” de las víctimas, eran cinco:-Área social/ambiental: cambio de domicilio y de ciudad (alejamiento de familiares, grupos de amigos y conocidos), dependencia económica, control de parejas.-Área biológica/física: descanso y sueño insuficientes y mala alimentación.-Área psicológico cognitiva: denigración del pensamiento crítico, adoctrinamiento paulatino, inducción al pensamiento de que la pertenencia al grupo los hace seres especiales.-Área psicológico conductual: control de sexualidad, obligación de informar todos los movimientos, fomento de la alcahuetería.-Área psicológico emocional: exigencia de entrega incondicional al líder, nada puede cuestionarse, obligación de realizar “confesiones íntimas” de todos sus pensamientos y/o sentimientos –incluso confesiones de carácter sexual-.En Dimensión Cielo, a través de las redes sociales donde se promocionaba, Argüello se presentó como un líder espiritual elegido por Dios, como responsable para llevar adelante la restauración cuando se termine el mundo. Fuente: (Cij-Clarín-Uno)