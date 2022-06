Jurado popular halló culpable de abusos a denunciado por su ex y su sobrina

En un nuevo juicio por jurado en Gualeguaychú se consideró que quedaron probados dos hechos en el marco del juicio contra un prefecto acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado”.



Las audiencias se desarrollaron en la Caja de Jubilaciones con la presencia de Mauricio Derudi como Juez Técnico, en representación del Ministerio Público Fiscal, Lisandro Beherán y del Ministerio Pupilar, Gabriela Urrels. El acusado fue defendido por el Raúl Jurado, quien fue repudiado en la marcha de Ni una Menos por sus declaraciones en medios periodísticos, donde expresó que se trataba “de una moda” denunciar abusos.



El tribunal dará a conocer el jueves 16 de junio cuál será la pena para el hombre de 30 años, quien fue denunciado por su sobrina y su ex pareja en agosto de 2020. Las víctimas contaron con el acompañamiento legal de Agustina Hildt.



La carátula de la causa es: “M.G.N.S por abuso sexual con acceso carnal agravado y otros”. En este expediente se analizó el aberrante caso de un hombre al que se lo encontró culpable de ser el autor de un abuso sexual con acceso carnal agravado contra su sobrina y también contra su ex pareja.



El miércoles declaró el acusado, una de las víctimas y dos testigos, mientras que el jueves continuaron los peritos que realizaron las pruebas psicológicas y psiquiátricas.



Lorena es la hermana del acusado de uno de los hechos más dolorosos para cualquier víctima. Fue ella quien impulsó este proceso judicial cuando conoció –hace dos años- que su sobrina habría sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal agravado.



La mujer contó que su propio hijo también le manifestó haber sido abusado por su tío cuando apenas tenía 10 años, pero el acusado tenía 13 en ese momento, por lo que no se pudo avanzar con esa imputación.



A este testimonio se sumó con fuerza la palabra de una joven que se animó a denunciar a su tío. Al momento de los hechos ella tenía 15 años, y en coincidencia con el inicio del juicio por jurados, conmemoró su cumpleaños número 20.



“Queremos que se haga justicia”, señaló la tía de la víctima en diálogo con Diario El Día, quien además se mostró esperanzada con que se aplique la pena máxima.