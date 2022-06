Piden elevar a juicio causa por abuso sexual contra el futbolista Diego García

El futbolista de Patronato Diego García recibió un pedido de la fiscal Cecilia Corfield para que se presente a juicio por las causas que lo acusan de abuso sexual con acceso carnal y que tendría una pena entre 6 y 15 años de prisión.



La fiscalía N°15 de La Plata tomó declaraciones a personas relacionadas a la presunta víctima del mediocampista ofensivo que a inicios de año arribó a la entidad de barrio Villa Sarmiento, procedente de Estudiantes.



La denunciante, quien jugaba al hockey en Estudiantes de La Plata, según confirmó su abogado, habría concurrido a la 'pool party' con algunas amigas y acusó al futbolista uruguayo de haberla abusado dentro de la casa.



Marcelo Peña, abogado querellante, afirmó a Elonce que en el marco del avance de la causa han arribado “a un conjunto de pruebas, con las que entendemos podremos solicitar que García esté en el ‘banquillo de los acusados’”.



“Cuando se presentó, no declaró, vino, dejó un escrito y se fue. Está dentro del curso de lo que sería el ejercicio de la defensa técnica, pero cuando uno no tiene nada que ver pone la cara, se sienta, declara como corresponde y manifiesta la que tiene que expresar”, aseveró el letrado respecto del acusado.



El abogado insistió en que “acá hay elementos suficientes para acreditar un hecho delictivo. Y desde la Fiscalía así lo atinó pertinente; vamos a ver si oportunamente llega a un juicio oral”.



Al ser consultado, manifestó que, según lo ha podido saber “la Cámara ha contemplado ver la posibilidad de tener un resguardo, de que pueda salir del país pero que sea controlado. Últimamente se han resuelto algunas cuestiones que ha pedido el jugador, como ir a ver a su familia, a sus allegados”. Y con respecto de las medidas de coerción “me parece que la detención era algo razonable porque es un delito que supera los diez años de prisión; es una calificación legal grave. Teníamos en cuenta el peligro de fuga”.



“Mantenemos hoy en día la posición de una acusación firme, quizá reiteremos el pedido para una nueva detención. Es cuestión de tiempo, seguimos evaluando”, afirmó el querellante.



Respecto del acusado y la víctima, el abogado mencionó que “se conocían en común con otros jugadores; mi representada era jugadora de hockey del club. Era muy frecuente que se junten jugadores de juveniles de hockey y fútbol, en diferentes eventos. La casualidad fue de encontrarse a través de amigos en común; en ese momento se intentó ‘dibujar’ que mi representaba había seducido (a García) pero es la típica estrategia que se usa al decir esto, para buscar cubrirse de un hecho tan aberrante como este que se está investigando”.



Las pericias forenses “con controvertidas, tanto las que le hacen a mi asistida como las que le realizan a García, porque no es transparente la que le surge a García, como así también es muy dificultosa la que se le hace a mi representada. No es sencillo sacar una cuestión psicológica de un día para el otro. Imagínense, después de seis u ocho meses, de haber tenido un hecho tan traumático, que se quiera tener una pericia que tenga solvencia de que si fuiste o no abusada”.



El hecho fue denunciado “al día siguiente de los sucesos”, aseveró el abogado.



“Lo importante y contundente será el desarrollo del juicio oral.”, puso relevancia. Podrían caberle hasta 15 años de confirmarse el abuso sexual con acceso carnal. Elonce.