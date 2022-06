Condenaron a la acusada de robarle a una vecina que sufrió ACV tras un asalto

Admitió su responsabilidad y pidió perdón



Reclamo de la familia

La justicia de Concepción del Uruguay condenó en un juicio abreviado a la mujer que robó a Liliana Esquivo la cual falleció tras sufrir un ACV , luego del aparente hecho ocurrido en marzo del año pasado.Se trata de María Celeste Arraigada de 42 años de edad, empleada doméstica, quien fuera representada por la Defensa Oficial. La condenada pidió perdón a la familia de la víctima y deberá cumplir tareas comunitarias.En la audiencia realizada este viernes, la fiscal solicitó el procedimiento abreviado, realizando la lectura de los hechos atribuidos señalando que “El 16 de marzo de 2021, cerca de las 15.30 horas, Liliana Esquivo fue a la cochera en Santa María de Oro N° 417 a guardar su moto, instante en el cual se descompuso y comenzó a pedir auxilio quedando tirada en la vereda. Fue allí que María Celeste Arraigada –vecina del lugar-, fue y aprovechando el infortunio particular de la mujer (descompensación y desmayo a causa de un accidente cerebro vascular hemorrágico) le sustrajo su teléfono celular marca Samsung, permaneciendo con la misma hasta que fue trasladada por Alerta al hospital. Arraigada se quedó con el aparato al que le colocó su chip y lo utilizó con su número de abonado 3442529456, a su nombre, lo que fue detectado por los especialistas de la Policía de Entre Ríos”. La fiscal dijo que esta conducta fue encuadrada en el delito de “Hurto calamitoso”.La doctora Chichi solicitó la aplicación de la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional más la imposición de reglas de conducta, por el término de la condena. Tendrá que fijar domicilio que no podrá variar sin autorización, abstenerse de generar todo tipo de actos perturbadores en perjuicio de los familiares de la víctima; realizar tareas comunitarias no remuneradas en el Hospitalito local, una vez por semana, en cantidad de horas y por el tiempo que el juez disponga.Tras la palabra, los hijos de la víctima que estaban presentes en sala solicitaron controlar el cumplimiento de las tareas comunitarias.Posteriormente la defensa, manifestó su plena conformidad, pero pidió que se tome como atenuante el acuerdo probatorio adoptado, ya que denota un arrepentimiento de los hechos que se han imputado, agregando que hay un Oficial de Prueba de Medidas Alternativas, solicitando que sea quien controle las reglas de conducta.Tras los alegatos, el juez hizo conocer a la imputada Arraigada los alcances del acuerdo, las características del procedimiento escogido, las alternativas existentes y las consecuencias del mismo, interrogándola seguidamente si reconocía el hecho cuya lectura fuera llevada a cabo por el Ministerio Fiscal, si admitía voluntariamente su responsabilidad en el mismo y si era consciente de que tal reconocimiento implicaba un pedido y en su caso, la aplicación de la condena de tres años.La imputada manifestó de forma libre y espontánea, que admitía tal hecho tal como le fuera dado a conocer, al igual que su participación en el mismo a título de autoría material y la condena.Antes de finalizar Arraigada pidió perdón por sus actos “Quiero pedirle disculpas a la familia, por el dolor que le cause”.Acto seguido el magistrado evaluó la admisibilidad del acuerdo de conformidad a las previsiones legales, para poder de esa manera homologar, considerando que la decisión arribada por las partes se enmarca dentro de los parámetros legales.Finalizando la audiencia el juez de Garantías hizo lugar al acuerdo y condenó a la pena de 3 años en suspenso a Arraigada, en orden al delito de “Hurto calamitoso” y reglas de conducta.Tras la audiencia los familiares hicieron saber su disconformidad con las tareas comunitarias, señalando que si bien están de acuerdo, esperan que estas impliquen al menos un sacrificio para la condenada.“El Hospitalito le queda solo a tres cuadras de su casa y solo irá 10 horas al mes. Nuestra madre trabajaba intensamente y se sacrificaba yendo y viniendo, con o sin lluvia y así murió. Sería justo que esta mujer al menos tenga que caminar o tomar un remis para cumplir con esa medida”.Ante esta postura, la Fiscalía se comprometió en hacer el planreo en cuanto se confirme el lugar de cumplimiento, lo que sería notificado a los hijos de la malograda vecina Liliana Esquivo.Cabe recordar que esta semana fue sobreseído uno de los jóvenes que habían sido imputados por ser sospechosos de un arrebato y en próximos días sucederá lo propio con el restante, ya que no hay elementos firmes que los incriminen para tener certeza y condenarlos, publicó el medio